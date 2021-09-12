Четырем пассажирам рухнувшего под Иркутском самолета удалось выжить
На борту воздушного судна находились 14 человек. ЧП произошло 12 сентября. Обстоятельства случившегося выясняются.
Фото, видео: ТАСС / Dalibor Gluck; 5-tv.ru
Четверым пассажирам рухнувшего под Иркутском самолета удалось выжить. Об этом сообщили власти региона. Отмечается, что на борту судна находилось 16 человек. По предварительной информации, пострадал один человек, он в критическом состоянии, еще более десяти оказались зажатыми в салоне воздушного судна. О жертвах данные пока не поступали.
Пассажирский самолет L-410 разбился в тайге в Иркутской области вечером в воскресенье, 12 сентября. Обстоятельства случившегося выясняются. Известно, что после ЧП начался пожар. На место происшествия вылетел спасательный вертолет Ми-8.
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