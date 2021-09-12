Четырем пассажирам рухнувшего под Иркутском самолета удалось выжить

Четверым пассажирам рухнувшего под Иркутском самолета удалось выжить. Об этом сообщили власти региона. Отмечается, что на борту судна находилось 16 человек. По предварительной информации, пострадал один человек, он в критическом состоянии, еще более десяти оказались зажатыми в салоне воздушного судна. О жертвах данные пока не поступали.

Пассажирский самолет L-410 разбился в тайге в Иркутской области вечером в воскресенье, 12 сентября. Обстоятельства случившегося выясняются. Известно, что после ЧП начался пожар. На место происшествия вылетел спасательный вертолет Ми-8.