Четырем пассажирам рухнувшего под Иркутском самолета удалось выжить

|
Алиса Маркова
1 722

На борту воздушного судна находились 14 человек. ЧП произошло 12 сентября. Обстоятельства случившегося выясняются.

Фото, видео: ТАСС / Dalibor Gluck; 5-tv.ru

Тема:
Крушение самолета L-410 под Иркутском

Четверым пассажирам рухнувшего под Иркутском самолета удалось выжить. Об этом сообщили власти региона. Отмечается, что на борту судна находилось 16 человек. По предварительной информации, пострадал один человек, он в критическом состоянии, еще более десяти оказались зажатыми в салоне воздушного судна. О жертвах данные пока не поступали.

Пассажирский самолет L-410 разбился в тайге в Иркутской области вечером в воскресенье, 12 сентября. Обстоятельства случившегося выясняются. Известно, что после ЧП начался пожар. На место происшествия вылетел спасательный вертолет Ми-8.

Тема:
Крушение самолета L-410 под Иркутском
14 сент
Крушение L-410 под Иркутском: врачи рассказали о пострадавших в катастрофе
13 сент
За гранью возможного: что спасло пассажиров упавшего под Иркутском L-410
13 сент
Следователи осмотрели место крушения L-410 под Иркутском
13 сент
Второй черный ящик найден на месте крушения самолета в Иркутской области
13 сент
Троих пострадавших при крушении самолета L-410 эвакуируют в Иркутск
13 сент
Глухая тайга и сильный туман: хронология крушения L-410 под Иркутском
13 сент
Найден один «черный ящик» потерпевшего крушение под Иркутском L-410
13 сент
Появились новые кадры с места крушения L-410 в Иркутской области
13 сент
Начальник аэропорта назвал вероятную причину крушения L-410 под Иркутском
13 сент
Все пострадавшие при крушении L-410 в Иркутской области доставлены в больницу
+10° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 66%
72.72
-0.36 85.99
-0.13
Больше не наливать: С кем из знаков зодиака лучше не пить

Последние новости

20:00
Прямая трансляция презентации новинок Apple
19:45
Один из основателей Apple Стив Возняк собрался в космос
19:28
Путин отметил заслуги «Единой России» в развитии страны
19:26
Ошеломительный успех или крах карьеры: к чему снятся дети?
19:12
Глава СПЧ рассказал, чем Моргенштерн отличается от Зыкиной и Эминема
19:05
В Москве определили первых победителей лотереи среди вакцинированных от COVID-19

Сейчас читают

Сборная Китая на Олимпиаде-2022, Куньлунь КХЛ, сезон-2021/22
Задержанный после побега из изолятора Мавриди провел ночь в здании СК
Американец поймал аллигатора с артефактом в 6000 лет внутри
Владимир Путин сообщил о соблюдении им режима самоизоляции
Названы даты рождения людей, на жизнь которых повлияют планеты 13 по 26 сентября

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Песков рассказал о перспективах встречи Путина и Зеленского в этом году
В России заявили о снижении цен на продукты из «борщевого набора»
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака