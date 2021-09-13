Появились новые кадры с места крушения L-410 в Иркутской области

5-tv.ru публикует новое видео и фото с места крушения самолета L-410 в Иркутской области. На кадрах видно, что воздушное судно в буквальном смысле «прорубило» просеку среди сосен. Фюзеляж самолета после столкновения с деревьями и землей имеет значительные повреждения.

Восточно-Сибирская транспортная прокуратура инициировала проверку по факту авиационного происшествия, в результате которого четыре человека, включая пилота, погибли.

«Установлено, что один из членов экипажа погиб, также погибли три пассажира. Остальным оказана медицинская помощь. Следственным комитетом на транспорте по факту крушения самолета возбуждено уголовное дело, проводится расследование. Прокуратурой расследование взято под особый контроль», — сказал Осетровский транспортный прокурор Александр Бонеев.

Тем временем, трое пострадавших в авиакатастрофе находятся в тяжелом состоянии. В ближайшее время их транспортируют из поселка Магистральный в Иркутскую городскую больницу.

«В стационаре находятся 11 человек, трое в тяжелом состоянии в реанимации, у троих состояние легкой степени тяжести, остальные — средней. Одна пациентка ушла домой», — сообщили в пресс-службе правительства региона.

15 сентября в Иркутской области будет объявлен траур по погибшим. Об этом на своей странице в Instagram написал губернатор Игорь Кобзев.

«Увы, чуда не произошло. Четыре человека, включая пилота, погибли. Один — житель Иркутска, один — Ангарска, двое — из Магистрального. Мои соболезнования родным и близким. <…> В среду, 15 сентября, в Иркутской области будет объявлен день траура», — говорится в посте.

Летевший из Иркутска L-410 потерпел крушение в Казачинско-Ленском районе. На борту находились 16 человек — два пилота и 14 пассажиров. Четыре человека погибли. Среди них второй пилот воздушного судна.

Осетровская транспортная прокуратура

Ранее 5-tv.ru сообщал, что начальник аэропорта назвал вероятную причину крушения L-410 под Иркутском.