Глухая тайга и сильный туман: хронология крушения L-410 под Иркутском

Медики из Иркутска сейчас направляются в район крушения самолета L-410, который накануне рухнул в тайге. В больницах остаются 11 человек. Трагедия произошла при заходе на посадку. От удара самолет буквально развалился на части. Четыре человека погибли на месте. Те, кому чудом удалось выжить, рассказывают шокирующие подробности.

Спасателям из-за сильного тумана пришлось практически вслепую пробираться к месту падения. Корреспондент МИЦ «Известия» Светлана Бобруенко восстановила хронологию событий.

Ночь, глухая тайга и сильный туман. Около 23:15 по местному времени пассажирский самолет L-410, следовавший из Иркутска, пропал с радаров. Менее чем через час в региональном МЧС раздался звонок — пассажирка судна сообщила о крушении. На место вылетел вертолет Ми-8, спасатели прочесывали лес и пытались буквально докричаться до пострадавших. В полной темноте отыскать разбившийся борт удалось не сразу.

На борту находилось 14 пассажиров и два члена экипажа. Среди пострадавших началась паника, 11 человек оказались заблокированы и не могли выбраться самостоятельно. До ближайшего населенного пункта их эвакуировали на лодках.

«На месте аварийной посадки самолета проводятся спасательные работы по освобождению зажатых на борту людей, привлекается порядка 50 человек и десяти единиц техники, к сожалению, погибло четыре человека, спасательная операция продолжается», — отмечал начальник ГУ МЧС РФ по Иркутской области Вячеслав Федосеенко.

Погибли три пассажира и один член экипажа, это второй пилот — Владимир Черненко. Самолет, летевший из Иркутска в Казачинск дважды пытался зайти на посадку. До аэропорта оставалось всего четыре километра. После аварийной посадки командир воздушного судна потерял сознание, сейчас он находится в больнице и уже озвучил свою версию трагедии.

«Сбой навигационной системы, навигатор с помощью автопилота увел самолет правее заложенного курса. Понял, что нас ведет правее автопилот, и во время набора высоты мы зацепили сопку», — сказал Николай Махнутин.

Двухмоторный самолет L-410 принадлежал авиакомпании «СиЛА». Ей же эксплуатировался и Ан-28, который совершил аварийную посадку в июле этого года. Тогда все 18 человек, находившихся на борту, выжили.

«Следственным комитетом на транспорте по факту крушения самолета возбуждено уголовное дело, проводится расследование, прокуратурой расследование взято на особый контроль», — сказал Осетровский транспортный прокурор Александр Бонеев.

Сейчас в больнице находятся 11 человек, трое из них — в реанимации, у всех сложные переломы. С пострадавшими работает психолог. В шоке находятся и пассажиры, которые должны были лететь этим же самолетом обратно в Иркутск. Многие из них бросились на помощь, когда узнали о трагедии.

«Самолет был полностью, как будто бы его в блендере вот так вот перевертели, то есть на кусочки разлетелся, он говорит, я просто в шоке, как люди в принципе там выжили», — сказала Софья Антипина.

Власти региона уже заявили, что семьям погибших и пострадавших будет оказана материальная помощь. 15 сентября в Иркутской области объявлен день траура.