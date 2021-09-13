Пугачева затмила гостей дерзким рок-образом на бар-мицве сына Достман

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Оксана Тарасова
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Примадонна весело провела время на празднике вместе с мужем и детьми Лизой и Гарри.

Фото, видео: Instagram @alla_orfey, @idadostman

Алла Пугачева в дерзком рок-образе появилась на праздновании совершеннолетия младшего сына своей подруги Иды Достман Якова. Примадонна пришла на бар-мицву с семьей — мужем Максимом Галкиным, сыном Гарри и дочерью Лизой.

Образ 72-летней артистки в стиле total black, по мнению звездных друзей и поклонников, был безупречен: широкая юбка и куртка из кожи, ремень с крупной пряжкой, сумка с металлическими деталями на поясе и с легкой небрежностью уложенные волосы — блонд Аллы Борисовны стал на несколько тонов светлее. Максим Галкин в своем микроблоге продемонстрировал наряд жены и выразил свое восхищение ее красотой.

Instagram @idadostman

Маленькая Елизавета поддержала стиль мамы, надев кожаную куртку-косуху на легкое светлое платьице, а Гарри пришел на мероприятие в черном брючном костюме поверх белой футболки. Папе оставалось только снимать своих любимых стиляг и хвалиться ими перед подписчиками.

На вечеринке Иды Достман помимо семейства Пугачевой присутствовали многие другие знаменитости. Среди них были Владимир Винокур, певицы Кристина Орбакайте и Алсу, ведущие «Дома-2» Ольга Орлова и Давид Манукян, исполнитель Стас Михайлов и композитор Игорь Крутой. Вел программу праздника Валдис Пельш.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, экс-солистка группы «Мираж» Наталья Гулькина рассказала о безграничном влиянии Аллы Пугачевой в российском шоу-бизнесе.

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