Сын Орбакайте назвал болезнь, из-за которой он резко похудел

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Карина Бернтгольц
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Поклонники обратили внимание на изменения в фигуре Никиты Преснякова.

Сын Орбакайте назвал болезнь, из-за которой он резко похудел

Фото: Instagram @npresnyakov

Сын эстрадной певицы Кристины Орбакайте Никита Пресняков впервые рассказал о своем недуге. В беседе с подписчиками под постом музыкант признался, что врачи у него обнаружили полипы желчного пузыря — избыточное разрастание тканей слизистой оболочки. В связи с этим Преснякову была предписана строгая диета, спровоцировавшая стремительное похудение.

«Диета „Стол 5“ еще из-за полипов желчного пузыря», — поделился наследник Орбакайте.

Instagram @npresnyakov

Поклонники пожелали скорейшего выздоровления кумиру и стали наперебой писать о том, как много килограммов Пресняков сбросил за последнее время.

«Теперь понятно почему вы так сильно похудели!»

«Выздоравливайте и поправляйтесь! Во всех смыслах!» — писали пользователи.

Ранее 5-tv.ru писал, что знаменитая блогер Лера Чекалина попала в больницу. 

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