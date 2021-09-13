Сын Орбакайте назвал болезнь, из-за которой он резко похудел
Поклонники обратили внимание на изменения в фигуре Никиты Преснякова.
Фото: Instagram @npresnyakov
Сын эстрадной певицы Кристины Орбакайте Никита Пресняков впервые рассказал о своем недуге. В беседе с подписчиками под постом музыкант признался, что врачи у него обнаружили полипы желчного пузыря — избыточное разрастание тканей слизистой оболочки. В связи с этим Преснякову была предписана строгая диета, спровоцировавшая стремительное похудение.
«Диета „Стол 5“ еще из-за полипов желчного пузыря», — поделился наследник Орбакайте.
Поклонники пожелали скорейшего выздоровления кумиру и стали наперебой писать о том, как много килограммов Пресняков сбросил за последнее время.
«Теперь понятно почему вы так сильно похудели!»
«Выздоравливайте и поправляйтесь! Во всех смыслах!» — писали пользователи.
Ранее 5-tv.ru писал, что знаменитая блогер Лера Чекалина попала в больницу.
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