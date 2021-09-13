Известная блогер Лера Чекалина оказалась в больнице под капельницей: «За сутки ела арбуз»

Известная российская блогер Валерия Чекалина, число подписчиков в Instagram превышает десять миллионов, оказалась на больничной койке в Москве. Девушке потребовалась срочная госпитализация. Что стало причиной резкого ухудшения самочувствия всемилюбимой Лерчек, пока до сих неясно. Однако сама бизнесмвумен полагает, что виной всему отравление.

Первые симптомы недомогания Чекалина заметила вечером 11 сентября, утром 12-го — у нее пропал аппетит, закружилась голова, девушка не смогла стоять на ногах и в результате упала в обморок.

«Выхожу из туалета, и просто понимаю, что я начинаю падать в обморок. Я сажусь на плитку, звоню Артему: вызывай скорую. Ну поехали в больницу сами, чтобы не ждать. Сейчас поставили капельницу, сдали все анализы, пока непонятно, что это, но мне кажется, я чем-то траванулась», — поделилась блогер.

Знаменитость не исключила, что виной всему может быть арбуз и посоветовала подписчикам быть осторожнее с этим продуктом.

Instagram @ler_chek

«Хотела просто сказать, чтобы вы были осторожны, за сутки до того, как мне стало плохо, я ела арбуз», — рассказала Валерия.

В последнее время случаи отравления участились. Ранее 5-tv.ru сообщал, что в больницу с симптомами отравления попали десять человек, проживавших на Совхозной улице в Москве, среди которых были дети. Однако по последней информации, утром 13 сентября из многоэтажки госпитализировали еще одного ребенка. У трехлетнего малыша признаки кишечной инфекции.

Правоохранители выясняют обстоятельства случившегося. На месте ЧП работают химики и следователи. Расследование дела продолжается.