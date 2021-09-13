Врач рассказала, какими продуктами можно легко отравиться

В России участились случаи массовых отравлений. На протяжении нескольких дней вся страна следит за московской драмой. Бабушка и ее 15-летняя внучка скончались в жутких муках. Еще почти десять человек из их многоэтажки госпитализировали с непрекращающейся рвотой и слабостью. Делом занимаются следователи. Одна из приоритетных версий ЧП — летальный исход вследствие употребления купленных арбузов.

Пока идет расследование, редакция 5-tv.ru связалась с опытным врачом-терапевтом Еленой Черненко. В эксклюзивном интервью она рассказала, какие еще продукты могут представлять невидимую угрозу для людей.

Внимание, грибники!

По словам эксперта, лидерами по числу концерагенов и всевозможных ядов в составе являются грибы. Причем речь идет не только о пресловутых мухоморах и бледных поганках, которые в принципе небезопасны. Огромный урон здоровью могут нанести привычные грибы, выросшие в жутких условиях.

«Можно получить гриб из зоны каких-то токсичных выделений. Например, где какую-то воду сливают токсичную или какие-то заводы, производство, химия рядышком. Грибы очень хорошо впитывают все с земли, включая токсины, поэтому самое частое, но и самое „легкое“ отравление пищевое — именно грибами», — заключила Елена.

Необязательно быть неопытным собирателем, чтобы получить к столу ядовитый гриб. Не исключено, что «напичканные» канцерогенами продукты питания могут продаваться и в магазинах. Проверить их на глаз, к сожалению, невозможно.

Рыба, мясо, сыры

Черненко пояснила, что в группу риска по отравлению входят лица, случайно употребившие испорченный продукт. Это может быть все что угодно: мясо, овощи, фрукты, сыры, молоко, кефир. В гниющей еде скапливается огромное количество токсичных веществ. Поэтому запросто можно оказаться на больничной койке.

Впрочем, порой даже свежие продукты несут скрытую опасность. Медик отметила, что очень много ядовитых веществ иногда содержится в рыбе.

«В рыбе содержится ртуть и другие токсичные продукты в зависимости от корма, от вод, где она плавает. Например, тунец нельзя маленьким детям и беременным, потому что он самый опасный по содержанию ртути», — пояснила Елена Черненко.

Напомнила она и об опасности распития алкогольных напитков. Никогда не знаешь, чем производитель разбавит очередную порцию спирта — этанолом или метанолом с растворителями. История знает массу примеров, когда взрослые здоровые люди умирали, пригубив немного вина или другого крепленого напитка.

Ранее 5-tv.ru рассказал, есть ли связь между арбузом и ядом в крови умерших москвичей. По данным диагностики, в организм бабушки и ее 15-летней внучки незадолго до трагедии попал этиленгликоль.