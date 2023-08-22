Фигуранта «арбузного дела» в Москве приговорили к пяти годам колонии
Дезинсектор в Москве получил пять лет колонии по делу об отравлении арбузом
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Михаил Терещенко; 5-tv.ru
Трагедия произошла в 2021 году.
Дезинсектора Антона Котова, проходящего по делу об отравлении семьи арбузом в Москве, отправили в колонии общего режима на пять лет. Об этом сообщает источник 5-tv.ru из зала Люблинского суда столицы.
Кроме того, с обвиняемого взыщут в пользу потерпевшей стороны шесть миллионов рублей.
В сентября 2021 года стало известно о смерти 15-летний девочки и ее 61-летней бабушки в Москве. Затем выяснилось, что перед этим они приобрели арбуз в «Магните» на Совхозной улице, после чего угодили в реанимацию.
В их крови обнаружили следы ядовитого токсиканта этиленгликоля. Следствие придерживалось версии нарушения правил проведения дезинсекции в магазине. Ее подтвердили и записи с камер наблюдения, на которых видно, как сотрудник фирмы по санобработке распылял химикаты вблизи стеллажа с фруктами.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как адвокат дезинсектора Антона Котова оценил версии об отравлении в «арбузном деле».
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