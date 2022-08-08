В Москве мужчина съел арбуз и попал в реанимацию — у него отказывают почки

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Анастасия Трибесёнкова
Анастасия Трибесёнкова Анастасия Трибесёнкова 31

Злополучный продукт житель столицы приобрел на ближайшем рынке.

В Москве мужчина съел арбуз и попал в реанимацию — у него отказывают почки

Фото: www.globallookpress.com / Victor Lisitsyn

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В Москве 34-летний уроженец Ставрополья оказался в реанимации после того, как съел арбуз.

Как стало известно 5-tv.ru, мужчина проживал в одном из столичных хостелом. Одним вечером он предложил соседу поужинать арбузом. Вместе приятели отправились на ближайший рынок, где и приобрели любимое августовское лакомство.

После трапезы состояние первого мужчины стало стремительно ухудшаться. Через несколько часов другу пришлось вызвать скорую помощь.

Мужчину госпитализировали в реанимацию в тяжелом состоянии. Сначала медики диагностировали у него острое отравление, но после выяснилось, что у него развилась острая почечная недостаточность и гиперкалиемия.

По данному делу проводится проверка.

В прошлом году из-за арбуза скончались 61-летняя пенсионерка и 15-летняя девочка. Бабушка с внучкой приобрели ягоду в магазине «Магнит» рядом с домом. Причиной их смерти стало наличие в арбузе ядовитого токсиканта этиленгликоля. Сразу после инцидента в больницу попали еще десять человек. В качестве обвиняемого привлекли 39-летнего дезинсектора, который распылял химикаты вблизи стеллажа с фруктами. Мужчину сначала отправили в СИЗО, а потом отпустили под домашний арест.

Ранее 5-tv.ru приводил рекомендацию эксперта о том, как правильно выбрать арбуз и дыню.

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