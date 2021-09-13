Почему череда неприятностей не уходит из жизни Анастасии Макеевой?

Анастасию Макееву экстренно госпитализировали! Что случилось с актрисой театра и кино? Правда, что здоровье звезды ухудшилось из-за разборок с бывшей женой Романа Малькова? Кто организовал травлю против артистки в сети? Почему четвертый брак обернулся для Анастасии Макеевой настоящим кошмаром, рассказывает программа Пятого канала «Светская хроника».

«Я так же, как и вы, не видела Настю уже достаточно давно», — поделилась актриса ЭвелинаБледансс.

Друзья и коллеги всерьез обеспокоены тревожными новостями о состоянии Анастасии Макеевой. На днях стало известно, что актриса в очередной раз угодила на больничную койку. Ночью звезде резко стало плохо. Рядом с ней в этот момент был супруг, именно он вызвал скорую помощь. Роман Мальков сообщил: ситуация крайне тяжелая.

Позже Макеева пришла в себя и опубликовала видео из больничной палаты. На кадрах видно, что артистка лежит под капельницей. Причину госпитализации Анастасия не раскрывает.

«Хочу пожелать ей, чтобы как-то быстрее эта ситуация прошла, потому что она талантливая актриса, артистка, я была неоднократно на ее спектаклях, мюзиклах», — комментирует актриса Елена Борщева.

Это уже не первый раз, когда у Анастасии Макеевой возникают проблемы со здоровьем. Сразу после свадьбы у 39-летней звезды пропал голос. Тогда врачи поставили ей неутешительный диагноз, кровоизлияние в левой голосовой связке. А затем у нее и вовсе случился затяжной обморок.

«Немножко нервы не выдержали. И я потеряла голос, пришла к врачу, мне сделали такой хороший горячий укол и организм сказал: „Ну все, пока“. Просто надо немножечко больше уделять себе внимание. И спать, и есть», — улыбается актриса.

«Может сказаться любая ситуация, поверьте, все идет от нашего внутреннего состояния. Стресс человека, реально, усугубляет его состояние, и человек может долго терпеть. Но когда уже со всех сторон стрессовая ситуация — что-то выходит из строя», — предупреждает певица Катя Лель.

Друзья и коллеги уверены: у Макеевой сдали нервы. Четвертый брак звезды вызвал шквал негатива.Хейтерыы критиковали актрису за то, что она увела из семьи отца четверых детей, приехавшего в Москву на заработки.

«Настолько это все глупо и безумно… Есть люди, которые сидят и говорят: Настя увела его из семьи. Ну как можно взять и увести?», — убежден муж Анастасии Макеевой Роман Мальков.

«Все люди взрослые. Ну пожили, разошлись, разлюбили», — отвечает Макеева.

«Он не чемодан без ручки, который невозможно забрать, он не козлик на веревочке. Человек принял осознанное решение», — говорит врач-психотерапевт Наталья Толстая.

Роман Мальков уверен, травлю в сети против Анастасии организовала его бывшая жена Светлана. Женщина не смогла простить предательства супруга, который бросил ее по смс. Плюс еще и старший сын решил жить с отцом и мачехой.

«Для меня это непонятно. Как можно строить отношения и любовь, когда у тебя дети здесь переживают, плачут?», — спрашивает бывшая жена Романа Светлана Малькова.

«Когда он сказал, что хочет переехать. Отлично, это прекрасно, есть и другие дети, которые захотят переехать и переедут сюда. Что в этом плохого?», — рассуждает о решении наследника Роман Мальков.

«Я Андрею сказала сразу: я тебе друг, я ни в коем случае не претендую быть тебе мамой, если у тебя будут проблемы, я никогда не откажу тебе в помощи», — рассказала Анастасия Макеева об отношениях с сыном мужа.

Почти полгода женщины сражались за Романа. Макеева хвалилась, что только рядом с ней Мальков расцвел. Актриса обула, одела прораба, отвела в салоны красоты и дала денег на новые зубы. А до знакомства с ней якобы он был несчастным и неухоженным мужчиной. Светлана в ответ решила задеть соперницу за больное.

«Через нее полстраны прошло! Дрянь бесплодная», — написала бывшая жена Малькова в соцсетях.

«Есть некий камень на душе. И хочется всех этим камнем бить. Ну а зачем? А смысл какой?», — рассуждает ЭвелинаБледансс.

«Она не страдает по ушедшему мужу, она использует информационный повод, грязно использует, не по-людски, не по-человечески», — уверена врач-психотерапевт Наталья Толстая.

Макеева никогда не скрывала: ее главная мечта — родить ребенка.

«Все равно, девочка, мальчик, лишь бы здоровенький от любимого мужа. У меня детская уже давно есть, осталось только родить», — мечтательно говорит актриса.

Ходят слухи, что сейчас Макеева на самом деле не больна, а беременна. И в больнице актриса находится якобы на сохранении после ЭКО.

«Убирается все, что может способствовать тому, что плод не приживется каким-то образом. И если мы говорим о стрессе, то в период хронического стресса он, стресс, безусловно, способен влиять на результат этого ЭКО», — объяснил невролог Сергей Длин.

Роман окружил вниманием и заботой Макееву. Мальков не на шутку испугался за жену и даже заявил, что готов ради ее здоровья зарыть топор войны с бывшей. Однако многие уверены: мужчина должен был сделать это раньше и вообще не втягивать актрису в конфликт.

«Он вел себя с женой, наверное, с такой детской позиции, как в песочнице люди ругаются и лопатками дерутся. И Анастасия просто вынужденно попала вот в эти разборки низшего уровня. Я бы сейчас ее даже мученицей назвала. Вы спрашиваете, изменилась ли Анастасия? Да, изменилась. Она сейчас все время находится в глухой обороне», — уверена врач-психотерапевт Наталья Толстая.

«У людей со временем этого хронического стресса может, первое, сформироваться гипертоническая болезнь, то есть очень сильный удар происходит по сосудам. Второй момент: начинает лезть холестерин, а это значит- пойдет сбой дальнейший по разным органам. И, конечно, психика тоже сильно истощается», — комментирует невролог Сергей Длин.

Впрочем, чтобы наладить отношения с бывшей женой — Малькову для начала нужно уладить вопрос с алиментами. Недавно мужчина проиграл суд Светлане.

«Были удовлетворены требования Светланы. На троих детей взыскали сумму порядка 51 тысячи рублей. И Роман в настоящее время подал апелляционную жалобу. Он полагает, что 17 тысяч с небольшим на ребенка это очень большая сумма. Он говорит, что он не зарабатывает столько. Он представил в налоговую за 2020 год сведения о том, что он заработал порядка пяти тысяч рублей за год», — рассказывает адвокат Светланы Мальковой Юлия Вербицкая.

А ведь Мальков ранее уверял всех, он успешный бизнесмен и помогает детям! Макеева в ситуацию с алиментами решила не вмешиваться. Актриса отменила все спектакли на сентябрь. Анастасия поручила вести свои социальные сети помощникам, дабы оградить себя от сплетен и скандалов.

«Хочу пожелать ей выздоровления, и, если есть какие-то у них там трения, чтобы они со временем были урегулированы», — надеется актриса Ирина Безрукова.

В конце сентября Анастасия Макеева планировала отправиться вместе с мужем в тур по Камчатке восстанавливать силы. Но, если ее не выпишут из больницы, или состояние снова ухудшится, то дорогостоящую поездку придется отменить.