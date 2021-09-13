Загадки «арбузного дела»: чем могли насмерть отравиться москвичи

Загадочная смерть бабушки и внучки после поедания арбуза и госпитализация с отравлением десятка их соседей в Москве уже третий день расследуются компетентными органами и обрастают все новыми версиями и слухами.

Так, изначальная версия о ядовитом арбузе из местного сетевого магазина «Магнит» пока не подтвердилась. Руководство супермаркета утверждает, что партию арбузов проверяли на качество и безопасность 2 сентября, и за последние несколько дней продали из нее 73 тонны. Поставщик — крестьянско-фермерское хозяйство «Каныгин» — также заявляет о безопасности своей продукции. Директор компании Алексей Каныгин указывает, продукты проходят проверку в сертифицированной лаборатории, а потом и в торговой сети при получении.

По другой версии, москвичи отравились из-за неправильной дезинсекции торгового зала того же магазина или капитального ремонта их дома с применением токсичных стройматериалов. Так, в крови пострадавших обнаружили следы крайне токсичного ядовитого вещества этиленгликоля, который используют в антифризах, средствах для обработки помещений, растворителях и при производстве пластиковых бутылок.

Более того, выяснилось, что за сутки до того, как погибшие бабушка с внучкой купили арбуз, в помещении магазина проводили обработку от насекомых. На записи с камер наблюдения торгового зала видно, как мужчина в спецодежде чем-то опрыскивает пол в том числе около стеллажа с овощами и фруктами, которые ничем не прикрыты.

В магазине в ответ на это указывают, что дезинсекция — это стандартная процедура, которую они обязаны делать по предписанию СанПиН. На продукты средство обработки не распыляется, но даже если попадет, то отравления не случится, уверяют в руководстве сети «Магнит». Однако в фирмах, которые занимаются дезинсекцией, рассказали, что продукты обязательно нужно убирать или закрывать перед обработкой помещения.

Версию об отравлении людей веществом для дезинсекции придерживаются в Роспотребнадзоре. Там заявили, что не обнаружили никаких опасных для здоровья веществ в пробах воздуха и воды в доме на Совхозной, 16, а вот в продуктах из магазина нашли следы средства для уничтожения насекомых.

Сами жители злополучного дома выдвигают свои версии отравления и смерти соседей. Одни обвиняют в этом химикаты для травли тараканов, которых в округе великое множество, другие утверждают, что видели в магазине среди фруктов ядовитого бананового паука.

Многие предполагают, что причиной отравления могли стать токсичные вещества в стройматериалах, которые используются для проведения в доме капремонта. Эту версию сейчас тоже проверяют — растворы, которые использовали рабочие, забрали на экспертизу.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, задержан подозреваемый по делу о смерти внучки с бабушкой после отравления в Москве. Им стал 39-летний сотрудник частной компании, осуществляющей санобработку помещения магазина «Магнит». Следствие полагает, что на продукты могло попасть вещество для дезинсекции, которое и спровоцировало летальный исход. Сейчас мужчина доставлен в отделение СК РФ, его допрашивают.