Роспотребнадзор назвал наиболее вероятную причину отравления москвичей арбузом

Роспотребнадзор назвал возможную причину отравления москвичей из квартиры на Совхозной улице арбузом. В ведомстве уточнили, что в продуктах были обнаружены следы вещества для уничтожения насекомых. Предполагается, что вызвать интоксикацию жителей столицы могло вещество для дезинсекции, которое использовали для обработки отделения магазина «Магнит».

«Изучены пробы воздуха в помещениях дома и магазина на наличие загрязнителей по полной линейке исследований. Исследованы пробы воды из разводящей сети дома Совхозная, 16 на санитарно-химические, токсикологические и бактериологические показатели безопасности. <…> показатели безопасности показали, что никаких опасных для здоровья веществ или концентраций в пробах воздуха и воды не содержится», — заявили в Роспотребнадзоре.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в больницу с симптомами отравления попали десять человек, проживавших на Совхозной улице в Москве, среди которых были дети. По последней информации, утром 13 сентября из многоэтажки госпитализировали еще одного ребенка. У трехлетнего малыша есть признаки кишечной инфекции.

Правоохранители выясняют обстоятельства случившегося. На месте ЧП работают химики и следователи. Расследование дела продолжается.