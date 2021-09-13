Задержан подозреваемый по делу о смерти бабушки с внучкой после отравления в Москве

|
Карина Бернтгольц
Срочная новость 1 405

В крови погибшей 61-летней москвички и ее внучки были найдены следы вещества, обладающего токсическим и ядовитым действием — этиленгликоля.

Задержан подозреваемый по делу о смерти бабушки с внучкой после отравления в Москве

Фото: Depositphotos / chatsimo

Тема:
Смертельное отравление бабушки и внучки в Москве

Задержан подозреваемый по делу о смерти внучки с бабушкой после отравления в Москве.  Речь идет о 39-летнем сотруднике частной компании, осуществляющей обеззараживание помещения отделения "Магнит". Как ранее установили в Роспотребнадзоре, в арбузах, которыми могли отравиться люди, были обнаружены следы вещества для уничтожения насекомых. Предполагается, что на продукты могло попасть вещество для дезинсекции, которое и спровоцировало летальный исход. в настоящий момент подозреваемый доставлен в отделение СК РФ, его допрашивают. 

"С участием специалистов проведены осмотры квартир указанного дома, изъяты пробы воды, воздуха, посуда, бытовая химия, лекарственные препараты, продукты питания, в том числе остатки арбуза. Назначено более 40 химических судебных экспертиз по объектам, изъятым в ходе осмотров места происшествия", - пояснили в ведомстве. 

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в крови погибшей 61-летней москвички и ее внучки были найдены следы вещества, обладающего токсическим и ядовитым действием — этиленгликоля. 

Тема:
Смертельное отравление бабушки и внучки в Москве
13 сент
Врач рассказала о смертельной опасности распространенных лекарств против ОРВИ
13 сент
Роспотребнадзор назвал наиболее вероятную причину отравления москвичей арбузом
13 сент
Врач рассказала, какими продуктами можно легко отравиться
13 сент
Химик рассказал, есть ли связь между арбузом и ядом в крови умерших москвичей
13 сент
Рабочий о версии отравления москвичей из-за стройматериалов: «Мы были бы первые»
13 сент
Химикаты или испорченные арбузы: главные версии массового отравления в Москве
+19° Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
73.08
0.32 86.12
-0.03
Как неделя с 13 по 19 сентября в преддверии дня равноденствия повлияет на...

Последние новости

18:50
Вернули надежду: члены партии «Новые люди» спасли общежитие в Калуге от разрушения
18:45
ТОП-5 лучших любовников-мужчин по знаку зодиака
18:40
Крестница Волочковой показала, как выглядит елочка, где балерина справила нужду
18:20
Как неделя с 13 по 19 сентября в преддверии дня равноденствия повлияет на людей
18:18
Аномальная жара привела к «бронированию» грибов в российских лесах
18:06
Легкомоторный самолет рухнул Белгородской области

Сейчас читают

Как прошли контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию в Челябинске, интервью
Задержан подозреваемый по делу о смертельном отравлении двух человек в Москве
Медики заявили о нестыковках в версии о яде в "арбузном деле"
Россию выбрали лучшей страной для жизни
Венера в гостях у Марса: какие сюрпризы готовит сентябрь знакам зодиака

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Песков рассказал о перспективах встречи Путина и Зеленского в этом году
В России заявили о снижении цен на продукты из «борщевого набора»
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака