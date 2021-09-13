Задержан подозреваемый по делу о смерти бабушки с внучкой после отравления в Москве
В крови погибшей 61-летней москвички и ее внучки были найдены следы вещества, обладающего токсическим и ядовитым действием — этиленгликоля.
Фото: Depositphotos / chatsimo
Задержан подозреваемый по делу о смерти внучки с бабушкой после отравления в Москве. Речь идет о 39-летнем сотруднике частной компании, осуществляющей обеззараживание помещения отделения "Магнит". Как ранее установили в Роспотребнадзоре, в арбузах, которыми могли отравиться люди, были обнаружены следы вещества для уничтожения насекомых. Предполагается, что на продукты могло попасть вещество для дезинсекции, которое и спровоцировало летальный исход. в настоящий момент подозреваемый доставлен в отделение СК РФ, его допрашивают.
"С участием специалистов проведены осмотры квартир указанного дома, изъяты пробы воды, воздуха, посуда, бытовая химия, лекарственные препараты, продукты питания, в том числе остатки арбуза. Назначено более 40 химических судебных экспертиз по объектам, изъятым в ходе осмотров места происшествия", - пояснили в ведомстве.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в крови погибшей 61-летней москвички и ее внучки были найдены следы вещества, обладающего токсическим и ядовитым действием — этиленгликоля.
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