Садальский высмеял поправившуюся Максакову: «Женщину в красном не тронь»

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Егор Измалкин
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Артист не может оставить в покое оперную диву.

Фото, видео: Instagram @mariamaksakova, @stassadal

Актер Станислав Садальский высмеял оперную диву Марию Максакову, с которой у него давний конфликт. В своем Instagram-аккаунте он поделился стихотворением поэта Михаила Гуськова «Женщина в красном». На снимках, которые опубликовал артист, певица запечатлена заметно располневшей.

«Женщина в красном опасна,
Женщину в красном не тронь,
Женщина в красном — прекрасна,
Женщина в красном — огонь», — подписал Садальский фото.

Instagram @stassadal

Подписчики актера посчитали, что он подозрительно много уделяет внимания Максаковой. Они недоумевают, чем его так обидела артистка.

«А мне кажется, что вы к ней неравнодушны»;

«Стас, почему вас так цепляет эта женщина? Пусть она будет счастлива! В красном, в платье, или без»;

«Тешите свое самолюбие и самоутверждаетесь посредством этих неудачных фотографий, фу!» — возмутились в комментариях.

«Нас двоих ее мама ненавидит», — подметил сам Садальский.

Известно, что Мария Максакова уже не первый год конфликтует со своей матерью, близкой подругой Садальского — актрисой Людмилой Максаковой.

Как писал 5-tv.ru, ранее Станислав Садальский высмеял кавалера Марии Максаковой, сравнив его с султаном.

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