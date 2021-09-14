Садальский высмеял поправившуюся Максакову: «Женщину в красном не тронь»

Актер Станислав Садальский высмеял оперную диву Марию Максакову, с которой у него давний конфликт. В своем Instagram-аккаунте он поделился стихотворением поэта Михаила Гуськова «Женщина в красном». На снимках, которые опубликовал артист, певица запечатлена заметно располневшей.

«Женщина в красном опасна,

Женщину в красном не тронь,

Женщина в красном — прекрасна,

Женщина в красном — огонь», — подписал Садальский фото.

Instagram @stassadal

Подписчики актера посчитали, что он подозрительно много уделяет внимания Максаковой. Они недоумевают, чем его так обидела артистка.

«А мне кажется, что вы к ней неравнодушны»;

«Стас, почему вас так цепляет эта женщина? Пусть она будет счастлива! В красном, в платье, или без»;

«Тешите свое самолюбие и самоутверждаетесь посредством этих неудачных фотографий, фу!» — возмутились в комментариях.

«Нас двоих ее мама ненавидит», — подметил сам Садальский.

Известно, что Мария Максакова уже не первый год конфликтует со своей матерью, близкой подругой Садальского — актрисой Людмилой Максаковой.

Как писал 5-tv.ru, ранее Станислав Садальский высмеял кавалера Марии Максаковой, сравнив его с султаном.