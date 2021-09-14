Садальский высмеял поправившуюся Максакову: «Женщину в красном не тронь»
Артист не может оставить в покое оперную диву.
Фото, видео: Instagram @mariamaksakova, @stassadal
Актер Станислав Садальский высмеял оперную диву Марию Максакову, с которой у него давний конфликт. В своем Instagram-аккаунте он поделился стихотворением поэта Михаила Гуськова «Женщина в красном». На снимках, которые опубликовал артист, певица запечатлена заметно располневшей.
«Женщина в красном опасна,
Женщину в красном не тронь,
Женщина в красном — прекрасна,
Женщина в красном — огонь», — подписал Садальский фото.
Подписчики актера посчитали, что он подозрительно много уделяет внимания Максаковой. Они недоумевают, чем его так обидела артистка.
«А мне кажется, что вы к ней неравнодушны»;
«Стас, почему вас так цепляет эта женщина? Пусть она будет счастлива! В красном, в платье, или без»;
«Тешите свое самолюбие и самоутверждаетесь посредством этих неудачных фотографий, фу!» — возмутились в комментариях.
«Нас двоих ее мама ненавидит», — подметил сам Садальский.
Известно, что Мария Максакова уже не первый год конфликтует со своей матерью, близкой подругой Садальского — актрисой Людмилой Максаковой.
Как писал 5-tv.ru, ранее Станислав Садальский высмеял кавалера Марии Максаковой, сравнив его с султаном.
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