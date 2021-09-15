Подруга рассказала о пагубном пристрастии Леонтьева: «Жена следит за ним»

Певец Валерий Леонтьев — один из самых загадочных и экстравагантных артистов российского шоу-бизнеса. Многим он кажется недосягаемым, личностью невероятного масштаба. Друзья знаменитости это подтверждают, но отмечают, что за кулисами гений такой же как все — обычный человек со своими радостями и горестями. Не чужды ему и зависимости.

В одном из интервью близкая знакомая Леонтьева — концертный директор Валентина Григоренко — рассказала, что при всей тяге к здоровому образу жизни артист изредка злоупотребляет алкоголем. Если бы не супруга, Валерий Яковлевич был бы серьезно зависим от спиртного.

«Спасибо Люсе (Людмила Исакович — Прим. ред.), она очень следит за ним. Если когда-то ему хочется рюмку одну-другую, она первая вступает в борьбу и делает все, чтобы здоровье его не подкачало. Он очень много перенес операций и на глазах, и на коленях…» — поведала подруга Валерия Леонтьева.

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Григоренко заявила, что тяга к спиртному у народного артиста РФ появилась давно. В молодости он очень любил шумные компании и был непрочь побаловаться алкоголем. Впрочем, Валентина заметила, что даже в сложных ситуациях Леонтьев всегда оставался профессионалом своего дела, прекрасным другом и просто очень хорошим человеком.

«Валера, если определить его одним словом, то он — такт. Он очень тактичный человек с большим чувством юмора, что говорит о высоком интеллекте. Он умеет слушать, сопереживать до слез. Он умеет быть другом», — заключила Григоренко.

Ранее 5-tv.ru рассказал, где полтора года пропадал Валерий Леонтьев и когда даст свои первые концерты.