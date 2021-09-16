Финансовый гороскоп: в какие дни разные знаки зодиака притягивают деньги

Астрологи раскрыли, какие дни недели наиболее благоприятны для кошелька различных знаков зодиака.

Овен

Вторник и воскресенье - лучшие финансовые дни для Овна. Отправляться на шопинг следует во вторник, на этот же день хорошо назначать деловые рандеву и просить начальство о повышении зарплаты. Бюджетом и его планированием займитесь в воскресенье.

Телец

Для представителей этого знака денежными днями являются понедельник и пятница. Не слушайте тех, кто говорит, что понедельник – день тяжелый, именно в этот день стоит решать вопросы, связанные с финансами. А в пятницу смело покупайте и продавайте.

Близнецы

Благоприятный день для Близнецов – среда. В этот день вам будет сопутствовать удача в разрешении материальных вопросов. Везунчиками станут те, кто занимаются продажами и непосредственно общаются с клиентами.

Рак

Понедельник полюбит ваш кошелек. Чтобы монеты прилипали к нему, полагайтесь на свою интуицию.

Лев

Для Льва денежным днем станет воскресенье. Начатые дела идут как по маслу, деньги просто берутся в долг, а покупки будут особо выгодными.

Дева

Среда – отличный день для Дев: кроме финансовых бонусов, он благоприятен в целом. В третий день недели любое начинание закончится успешно, с прибылью.

Весы

Пятница и суббота – ваши дни, в конце недели этот знак зодиака чувствует себя более уверенным и лучится радостью. Дела реализуются, итог- деньги текут в карман.

Скорпион

Вторник – день Скорпиона. Именно в этот день представители водной стихии легко добиваются исполнения финансовых желаний.

Стрелец

Денежный день – четверг. Широкие горизонты открываются перед вами. В четверг решайтесь на новые дела, отправляйтесь за покупками. Смело подписывайте важные бумаги, распоряжайтесь комфортно имуществом.

Козерог

Суббота – гармоничный день для Козерога. Благодаря равновесному влиянию логики и интуиции на мышление, становится легко принимать верные финансовые решения.

Водолей

Среда и суббота – ваши звездные дни. В среду рекомендуется энергичнее заняться делами и хорошенько поработать над ростом своих доходов. В субботу лучше планировать и ставить цели, а также отправляться по магазинам.

Рыбы

Понедельник и четверг – денежные дни. В первый день недели разумно распределите свой бюджет, а в четверг – тратьте по заранее распланированному плану.

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