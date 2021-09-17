Как выглядит могила вдовы Филатова Нины Шацкой спустя три месяца после похорон

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Карина Исхакова
Эксклюзив 1 121

Актриса ушла из жизни в 81 год 23 мая.

Фото, видео: РИА Новости / Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

Вдова народного артиста России Леонида Филатова актрисы Нины Шацкой не стало три месяца назад. Звезда кинофильма «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен» ушла из жизни в возрасте 81 года. Шацкую похоронили на Троекуровском кладбище. Ее могила расположилась рядом с могилами дрессировщика Михаила Багдасарова и актера Владимира Качана.

В распоряжении 5-tv.ru появилось видео с места последнего пристанища артистки. На могиле пока еще не установлен памятник. Вместо него стоит деревянный крест и портрет Шацкой в черной рамке. К месту захоронения вдовы Филатова поклонники и родные покойной приносят цветы и мягкие игрушки.

5-tv.ru

Нина Шацкая запомнилась широкой публике по роли пионервожатой в фильме «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен». Большую часть жизни актриса посвятила театру. Она была задействована в таких постановках, как «Мастер и Маргарита», «А зори здесь тихие», «Преступление и наказание». Актриса была замужем на протяжении 14 лет за актером Валерием Золотухиным, от которого родила сына Дениса. Вторым супругом знаменитости стал Леонид Филатов. С ним она прожила в браке более 20 лет до самой смерти артиста в 2003 году.

Нина Шацкая скончалась в возрасте 81 года. Последние двенадцать дней своей жизни она провела в больнице с коронавирусом.

Ранее 5-tv.ru показывал, что стало с могилой Мягкова спустя полгода после похорон.

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