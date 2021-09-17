Как выглядит могила вдовы Филатова Нины Шацкой спустя три месяца после похорон

Вдова народного артиста России Леонида Филатова актрисы Нины Шацкой не стало три месяца назад. Звезда кинофильма «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен» ушла из жизни в возрасте 81 года. Шацкую похоронили на Троекуровском кладбище. Ее могила расположилась рядом с могилами дрессировщика Михаила Багдасарова и актера Владимира Качана.

В распоряжении 5-tv.ru появилось видео с места последнего пристанища артистки. На могиле пока еще не установлен памятник. Вместо него стоит деревянный крест и портрет Шацкой в черной рамке. К месту захоронения вдовы Филатова поклонники и родные покойной приносят цветы и мягкие игрушки.

5-tv.ru

Нина Шацкая запомнилась широкой публике по роли пионервожатой в фильме «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен». Большую часть жизни актриса посвятила театру. Она была задействована в таких постановках, как «Мастер и Маргарита», «А зори здесь тихие», «Преступление и наказание». Актриса была замужем на протяжении 14 лет за актером Валерием Золотухиным, от которого родила сына Дениса. Вторым супругом знаменитости стал Леонид Филатов. С ним она прожила в браке более 20 лет до самой смерти артиста в 2003 году.

Нина Шацкая скончалась в возрасте 81 года. Последние двенадцать дней своей жизни она провела в больнице с коронавирусом.

Ранее 5-tv.ru показывал, что стало с могилой Мягкова спустя полгода после похорон.