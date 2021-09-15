Что стало с могилой звезды «Иронии судьбы» Мягкова спустя полгода
Артист ушел из жизни 18 февраля 2021 года.
Фото, видео: РИА Новости / Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru
Народного артиста РСФСР Андрея Мягкова не стало полгода назад. Полюбившийся зрителям по кинолентам «Ирония судьбы» и «Служебный роман» актер был похоронен на Троекуровском кладбище. В распоряжении 5-tv.ru появилось видео с места захоронения народного артиста.
Могила Андрея Мягкова выглядит довольно скромной. Вместо памятника — черно-белая фотография и деревянный крест. Судя по всему, живых цветов к месту последнего пристанища актера никто не приносит. Вместо них — в землю воткнуты искусственные розы. Тем не менее могила народного артиста кажется ухоженной.
Кто поддерживает чистоту и порядок на месте захоронения Мягкова — неизвестно. Вдове артиста актрисе Анастасии Вознесенской — 78 лет. Женщина практически не выходит на улицу из-за последствий инсульта. Ее даже не было на похоронах супруга. Несмотря на то, что они прожили в браке 59 лет, детей у знаменитостей никогда не было. Возможно, помогают наводить порядок на могиле артиста родственники. Со стороны Мягкова осталось двое племянников, которых родила его сестра. У Вознесенской есть две сестры, у каждой из которых по трое детей.
Андрей Мягков ушел из жизни 18 февраля 2021 года в возрасте 82 лет. Причиной смерти послужила острая сердечная недостаточность.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что с памятником на могиле Рязанова произошли необъяснимые вещи.
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