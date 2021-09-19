Житель Москвы расчленил младшего брата и четыре дня хранил его тело в квартире

Житель Москвы до смерти забил родного брата, расчленил его и несколько дней хранил части тела в собственном доме. Окровавленные вещи убитого случайно обнаружила его супруга в мусорном баке во дворе дома.

По информации 5-tv.ru, 62-летний пенсионер расправился со своим 54-летним братом в квартире, где проживали оба. Родственники поссорились, после чего завязалась драка. В ходе потасовки старший брат несколько раз ударил младшего по голове и шее тяжелым предметом. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Решив скрыть следы своего преступления, пенсионер достал все имеющиеся у него ножи, топор и три ножовки, которыми расчленил убитого. Части тела он разложил по своей квартире. Одежду брата мужчина собрал в мусорный мешок и отнес на помойку во дворе своего дома. Именно их заметила жена погибшего, после чего вызвала полицию. Как выяснилось, тело убитого четыре дня пролежало на месте преступления.

Правоохранители изъяли из квартиры улики, в том числе все орудия, которыми брат разрезал на куски брата, а части тела направили на судебно-медицинскую экспертизу. В отношении пенсионера возбуждено уголовное дело об убийстве.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что подозреваемый в расчленении жены нефролог из Петербурга раскрыл ранее неизвестные детали дела. Женщина пропала в 2010 году, ее супруг первым написал заявление в полицию, но в итоге стал главным фигурантом дела. Медик по-прежнему отрицает свою причастность к расправе над женой.