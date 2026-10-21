Командир штурмового отряда раскрыл детали освобождения села под Харьковом

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Арина Верстова
Арина Верстова Журналист 15 0

Штурмовик с позывным Фил признался, что противник не ожидал такого развития событий.

Как армия России освободила село Ольховатка под Харьковом

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

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Штурмовики взяли Ольховатку ударами с трех направлений

Российские военные при освобождении села Ольховатка под Харьковом запутали противника ударами с трех направлений, не дав ему понять, откуда идет наступление, — рассказал РИА Новости командир штурмового отряда 11-го армейского корпуса группировки войск «Север» с позывным Фил.

«Ольховатку мы по хитрости взяли, ВСУ не ожидали… Я не стал идти на Ольховатку в лоб, я взял ее в кольцо… Выявил все слабые места, все пути отхода», — привело агентство слова штурмовика.

По его рассказу, подчиненные наносили удары по позициям ВСУ с левого фланга, справа и с центра, поэтому украинские военные так и не смогли вычислить направление главного удара. Об установлении контроля над населенным пунктом было заявлено 15 сентября.

Ранее 5-tv.ru писал об освобождении российскими военными населенного пункта Тимошевка в Запорожской области. Задачу выполнили подразделения группировки войск «Восток». ВСУ за сутки потеряли более 170 боевиков, три боевые бронированные машины и два автомобиля.

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