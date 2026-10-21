Новинка Apple в России: раскладной iPhone не сгибается под спрос
На новый гаджет пришлось не более 3% предзаказов.
Фото, видео: www.globallookpress.com/IMAGO/Vanessa Carvalho; 5-tv.ru
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Раскладной iPhone собрал 3% предзаказов в России
Продажи первого раскладного iPhone в России провалились. В предзаказах техники Apple конкретно на эту новинку пришлось не более 3%, выяснили «Известия». Среди причин катастрофически низкого спроса эксперты называют высокую стоимость. Цены начинаются от 300 тысяч рублей.
У перекупщиков доходят и до полутора миллионов. К тому же из-за параллельного импорта нет никаких гарантий ни по срокам, ни по обслуживанию.
При этом в других странах на раскладной iPhone рекордный спрос. В Китае, США и Европе новинку раскупили в первые минуты. Тем, кто не успел, теперь придется ждать несколько месяцев. Ближайшая возможная доставка — конец января.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
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