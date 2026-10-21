Военные Польши «уронили» свой беспилотник на частную территорию

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Арина Верстова
Арина Верстова Журналист 11 0

Обошлось без травм, а причину сбоя теперь выясняют специалисты.

Что случилось с упавшим в Польше беспилотником

Фото: www.globallookpress.com/Attila Husejnow

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Беспилотник Военного института вооружения Польши упал на огород местному жителю

Учебный беспилотник Военного института технологий вооружения потерял связь во время полета и рухнул на частный участок в польской деревне Юзефув Мазовецкого воеводства, не задев ни хозяев, ни построек. Об этом сообщает местное издание Miejski Reporter.

Инцидент произошел 20 октября во второй половине дня. По данным Miejski Reporter, операторы потеряли связь с аппаратом примерно в 16:03. В результате падения никто не пострадал, а сотрудники института прибыли на место происшествия, забрали беспилотник и вывезли его с территории участка. 

Местные жители, впрочем, от инцидента не в восторге — по данным издания Miejski Reporter, беспилотники здесь летают не в первый раз. 

Ранее 5-tv.ru сообщал, что премьер-министр Польши Дональд Туск потребовал от Украины объяснений по поводу беспилотника, который оказался в воздушном пространстве Литвы и впоследствии взорвался на ее территории.

Польский премьер заявил, что Варшава совместно с Вильнюсом выясняет обстоятельства произошедшего. Он также выразил надежду на сотрудничество Киева в расследовании инцидента.

Туск подчеркнул, что Польша не допустит проведения каких-либо операций на своей территории или в воздушном пространстве страны без согласия властей. По его словам, эта позиция останется неизменной независимо от результатов проверки. 

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