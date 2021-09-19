Тело звезды фильма «Россия молодая» Бучко нашли соседи по трупному запаху

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Карина Бернтгольц
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Супруга знаменитости в это время находилась в Тверской области.

Тело звезды фильма «Россия молодая» Бучко нашли соседи по трупному запаху

Фото: Кадр из сериала "Россия молодая" (1981, 1982)

Скончался российский актер, звезда фильма «Россия молодая» Игорь Бучко. Как сообщает источник 5-tv.ru, его тело нашли в московской квартире.

На трупный запах пожаловались соседи знаменитости. При этом на звонки за закрытой дверью никто не отвечал. В результате на место происшествия был вызван наряд полиции. После вскрытия двери подтвердились самые страшные опасения — разлагающийся труп Игоря Бучко. Известно, что супруга знаменитости в это время находилась в Тверской области. Обстоятельства и причина смерти актера устанавливаются.

Игорь Бучко — российский и советский актер, сыгравший в десятках известных кинокартин. Наиболее известные из них — «Россия молодая», «Человек — невидимка», «Трактир на Пятницкой», «Служебный роман» и «Вечный зов».

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