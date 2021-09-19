Врачи назвали пять эффективных способов снизить давление

От высокого артериального давления страдают сотни миллионов людей в мире. Предотвратить опасное заболевание, которое приводит к инсультам и инфарктам, можно, считают индийские врачи и делятся пятью простыми, но эффективными способами контролировать высокие цифры на тонометре. Статья опубликована в The Times of India.

1. Уменьшить употребление натрия (соли)

Научные исследования показали, что повышенное артериальное давление может быть связано с избыточным потреблением натрия. Даже незначительное уменьшение количества поваренной соли в блюдах позитивно повлияет на цифры на тонометре: они уменьшатся на пять-шесть пунктов. Причем эти значения могут колебаться: они будут меняться в зависимости от индивидуальных особенностей организма больного.

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Также для сохранения здоровья врачи рекомендуют ограничить употребление в пищу соленых полуфабрикатов и других продуктов, содержащих соли натрия. Нормой должно стать потребление соли не более 2300 миллиграммов в день.

2. Увеличить потребление калия

Страдающие от гипертонии должны обязательно включать в свой ежедневный рацион калий. Этот важный микроэлемент даже в малых дозах поможет избавиться от избытка натрия в организме и, следовательно, снизит давление в кровеносных сосудах. Готовые переработанные продукты в упаковке обычно пересолены, и, чтобы смягчить вредное действие натрия, следует разбавить свой рацион продуктами, содержащими калий. Включите в свое меню листовую зелень, помидоры, картофель, молоко и йогурт. Кроме того, на вашем столе будут уместны апельсины, бананы, авокадо, дыни и абрикосы. Балуйте себя семечками и орехами, а также такими видами рыб, как тунец и лосось.

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3. Заниматься регулярно спортом

Постоянные занятия спортом являются ключевыми в жизни каждого человека. Проведенные исследования указывают на то, для поддержания собственного здоровья и снижения риска хронических заболеваний каждый должен дополнять ежедневную физическую активность упражнениями от 30 до 45 минут. Такой режим должен стать обязательным для тех, кто страдает от гипертонии: регулярные занятия укрепят сердце, улучшат кровообращение и снизят давление. Чтобы оставаться в добром здравии, специалисты рекомендуют совершать хотя бы 40-минутные прогулки каждый день.

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4. Броcить пить и курить

Курение и алкоголь провоцируют повышение артериального давления. Согласно исследованиям, 16% случаев гипертонии связано с употреблением спиртного. Алкоголь и никотин повышают на время уровень давления, повреждая при этом кровеносные сосуды. Поэтому с этими вредными привычками врачи советуют распрощаться раз и навсегда.

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5. Сократить количество рафинированных углеводов

Недавние исследования доказывают, что даже рафинированные углеводы и сахар, добавляемые в пищу, могут вызвать повышение артериального давления. Значительное уменьшение в рационе данных продуктов поможет естественным образом контролировать давление. Дело в том, что рафинированный сахар и хлеб достаточно быстро преобразуются в сахар в крови и могут спровоцировать проблемы.

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Людям с высоким давлением рекомендуется придерживаться низкоуглеводной диеты, чтобы сбросить лишние килограммы, вместо рафинированной муки перейти на цельнозерновую, а рафинированный сахар заменить нерафинированным или перейти на мед.

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