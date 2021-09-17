Врач объяснила, когда употребление алкоголя вместе с лекарствами может привести к смерти

Известно, что подавляющее число лекарственных средств плохо сочетается с горячительными напитками, причем эффект выражается от элементарной нейтрализации лечебного препарата вплоть до летального исхода. Какое сочетание лекарств и алкоголя наиболее губительно для человека, рассказала 5-tv.ru врач-терапевт и автор медицинских проектов Тина Петровская.

Врач напомнила, что принимать алкоголь, особенно крепкий, противопоказано при приеме значительного количества лекарств, объяснив это особенностями главного вещества в составе спиртных напитков.

«Этанол может либо усиливать действия препаратов, либо, наоборот, ослаблять. В первом случае прием алкоголя может быть смертельно опасным, во втором — неэффективным», — пояснила врач-терапевт.

Одно из побочных действий спирта — резкое расширение сосудов, после которого может наступить сужение, их внезапный спазм, а, значит, будут скачки артериального давления.

«Пациентам, которые страдают гипертонической болезнью, это может грозить гипертоническим кризом», — отметила медицинский работник.

Петровская добавила, что пациентам, принимающим препараты для снижения давления, крепкий алкоголь абсолютно противопоказан, правда, с небольшой оговоркой: иногда позволительно выпивать небольшие дозы качественного вина, но не больше одного-двух бокалов при контроле давления.

«Сухой» закон следует соблюдать при различных нарушениях психики.

«Ни в коем случае нельзя пить алкоголь, когда человек принимает нейролептики или психотропные препараты, например, для лечения шизофрении или депрессивных расстройств: это может вызвать неконтролируемые реакции», — предостерегла эксперт.

Запрещено комбинировать обезболивающие препараты и алкоголь. Если пациент принимает статины — препараты, снижающие уровень холестерина — также категорически исключайте зеленого змия.

«Всегда к инструкциям к препарату прописано взаимодействие с этанолом, поэтому обязательно читайте инструкцию к тем препаратам, которые вы принимаете», — подытожила автор медицинских проектов Тина Петровская.

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