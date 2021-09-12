У Макеевой диагностировали болезнь, мгновенно погубившую актера Гулбиса

Анастасия Макеева вышла на связь с подписчиками из больницы, куда ее экстренно привезли на прошлой неделе. Актриса рассказала о недугах, которые ей диагностировали медики, и о том, когда ее выпишут.

«Моя нервная система не выдерживает постоянного преследования СМИ, и на фоне нервного срыва начались панические атаки, случился острый приступ панкреатита», — сообщила звезда, приложив фото выписки из медкарты.

Она добавила, что обострение купировали, но ближайшие дни ей придется провести в клинике.

«Доктор сказал, что необходимо лежать в больнице еще дней десять. Мне мужа жалко — он ночевал под окнами учреждения в машине», — посетовала Макеева.

Instagram @makeevan

Как можно понять из обширного поста актрисы, в больницу она попала из-за переутомления на работе, которую, несмотря ни на что, любит.

«Все те, которые следят за моим творчеством знают, что у меня всегда был плотный график работы. В нашей профессии есть один закон, который нам вводят под кожу как вакцину, — ты должен выйти на сцену в любом состоянии, чтоб не подвести коллектив и зрителя, если ты только не умер! <…> Наша миссия дарить людям праздник, радость и зрелище. Но я не жалуюсь, я люблю свою профессию», — пишет актриса.

Острый приступ панкреатита, диагностированный у Макеевой, стал причиной скоропостижной смерти звезды сериалов «Полицейский с Рублевки» и «Чернобыль. Зона отчуждения» Станислава Гулбиса. Актер скончался в конце июня вскоре после госпитализации.

В ночь на 5 сентября Анастасию Макееву срочно увезли на скорой. По словам ее мужа Романа Малькова, причиной резкого ухудшения здоровья стал стресс, вызванный скандалом с участием его бывшей жены. Мальков призвал СМИ «остановить травлю ни в чем не повинного человека» и задуматься о здоровье Макеевой.

Ранее 5-tv.ru опубликовал видео госпитализации актрисы, на котором она выглядит очень слабой и прикасается к горлу. Макеева и ее супруг винят во всем сплетников, которые довели знаменитость до нервного истощения, обернувшегося кровоизлиянием в горле.