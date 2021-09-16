Малькова рассказала, что получила первые алименты на детей от мужа Макеевой

Бывшая супруга бизнесмена Романа Малькова Светлана сообщила, что получила первые алименты на детей. Радостной новостью многодетная мать поделилась на своей странице в Instagram.

«Лед тронулся. Сегодня на счет мне поступили алименты. Долг с марта 2021 года по текущий месяц из расчета 11550 рублей на ребенка. Это уже большой шаг, и я рада, что мы с вами добились исполнения законов. Надеюсь, что помогла кому-то поверить в свои силы», — написала Светлана.

Подписчики поздравили экс-супругу Малькова, однако заметили, что сумма ежемесячных выплат довольно скромная.

«Поздравляю вас с этим событием. Жаль, что такая маленькая сумма»;

«Наконец-то, нервы помотал, конечно, изрядно. Как — то маловато по 11 тысяч в месяц, но хоть так», — решили в комментариях.

Instagram @svetamalkova

Адвокат Мальковой, Юлия Вербицкая –Линник в интервью 5-tv.ru отметила, что это победа не только Светланы, но и всех женщин, которым бывшие мужья и отцы их детей отказываются выплачивать алименты.

По ее словам, Роман Мальков оказался в безвыходной ситуации и наконец понял, что нужно исполнять закон.

«Любые алиментные обязательства являются длящимися, и сумма в полном объеме не выплачена. Но и судебный акт в законную силу не вступил. Те средства, которые Светлана сейчас получила на своих детей, для нее бесценны», — сказала Вербицкая –Линник.

По словам адвоката, полученные средства позволят оставленной бизнесменом семье решить многие текущие финансовые вопросы, оплатить коммунальные услуги и обучение детей.

Вербицкая –Линник добавила, что вместе со своей клиенткой ожидает, когда будет назначено рассмотрение апелляционной жалобы Малькову, где он пытается снизить сумму алиментов.

«Он хочет установить процент от заработка, который будет показывать сам и уклонится от оплаты любых сумм», — сообщила адвокат.

По словам Вербицкой –Линник, Малькову будет удобно показать, что он безработный и живет на пособие и, таким образом, освободиться от обязательств по выплатам.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Роман Мальков приехал на суд с экс-женой на чужом Mercedes.