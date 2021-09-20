Королева Елизавета II стала прабабушкой в 12-й раз

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Алексей Хитров
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Текущий год подарил британской монархине уже третьего правнука.

Королева Елизавета II стала прабабушкой в 12-й раз

Фото: www.globallookpress.com / I-Images

Королева Великобритании Елизавета II стала прабабушкой в 12-й раз — ее внучка принцесса Беатриса Йоркская родила девочку. Новость о пополнении в королевской семье появилась на ее официальном сайте.

«Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли Моцци рады объявить о рождении своей дочери в субботу 18 сентября 2021 года в 23:42 в больнице Челси и Вестминстера в Лондоне», — говорится в сообщении.

Уточняется, что новорожденная девочка весит шесть фунтов и две унции (2,77 килограмма), принцесса и ребенок чувствуют себя хорошо. Также сообщается, что «бабушки и дедушки, прабабушки и прадедушки новорожденного были проинформированы и рады новости».

Текущий год подарил Елизавете II уже третьего правнука. Так, 4 июня она в 11-й раз стала прабабушкой — у ее внука принца Гарри и его супруги Меган Маркл родилась дочь Лилибет Диана. А 21 марта внучка королевы Зара Тиндалл и ее муж, экс-игрок сборной Англии по регби Майк Тиндалл, родили своего третьего ребенка Лукаса Филипа, ставшего десятым правнуком Елизаветы II.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что королева Великобритании Елизаветы II намерена подать в суд на родного внука принца Гарри и его жену Меган Маркл, если те и дальше продолжат раскрывать королевские тайны.

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