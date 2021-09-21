В Тверской области оправдали убийцу троих человек

Тверской областной суд оправдал Александра Зобенкова, год назад убивший троих налетчиков на свой участок. Суд постановил, что тот защищал свою жену и дочь, и отпустил Зобенкова прямо из зала суда.

Инцидент произошел в мае 2020 года. Между Александром Зобенковым и его соседкой разгорелся конфликт на бытовой почве — той не понравилось, что собака соседей распугала ее коз. «Разобраться» с неродивым собачником женщина позвала своего сына, тот в свою очередь прихватил несколько друзей. Изрядно выпив, четверо мужчин заявились на участок семьи Зобянковых, где были и дети. Налетчики напали на семью Зобянкова, он, в попытке защитить родных, ударил их ножом. Трое мужчин скончались.

«Я остался один против четверых физически крепких мужчин, которые активно действовали. Моей целью было остановить общественно опасное посягательство на мою семью. Как только опасность миновала, я, а не кто никто другой, позвонил в „скорую помощь“ и „полицию“ в надежде, что им ее помогут», — сказал Зобянков в суде на последнем слове.

Александр Зобянков не признал вину и не поменял свою позицию во время второго суда после проверки новых доказательств. В суде он рассказывал, что не понял, как все произошло. Он пришел в себя, когда раненые налетчики были на земле.

«Моя семья это самое дорогое, что у меня есть. Моей семьей я очень дорожу», — говорил он.

Суд постановил, что Александр Зобенков действовал в рамках самообороны. Его признали невиновным и отпустили прямо в зале суда.