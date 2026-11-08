Бессонные ночи оказались счастьем: Глинников рассказал о первых месяцах отцовства

Илья Глинников рассказал о бессонных ночах с ребенком и своей новой роли отца

Российский актер Илья Глинников откровенно рассказал о первых месяцах в роли отца. Привычный ритм жизни артиста изменился: теперь ему приходится подстраиваться под потребности ребенка. Однако все эти трудности актер воспринимает не как испытание, а как часть самого счастливого периода своей жизни. Своими впечатлениями Глинников поделился с корреспондентом 5-tv.ru во время съемок сериала «Роддом».

«Всякое было, и вставали, и не спали. И это самая лучшая роль, которую я когда-либо играл», — рассказал Глинников.

При этом актер не стал скрывать, насколько сильно рождение малыша повлияло на его мировосприятие. По словам артиста, в жизни у него уже случались события, которые условно делили ее на периоды «до» и «после». Однако появление ребенка оказалось совершенно особенным переживанием, с которым ничто не сравнится.

«У меня много таких моментов в жизни было, которые разделяют жизнь на до и после. А это… Это лучшее, что со мной случилось в жизни», — признался актер.

Судя по его словам, бессонные ночи и необходимость постоянно быть включенным в заботу о малыше не стали для него поводом жаловаться на родительские обязанности. Глинников воспринимает новый статус как возможность пережить совершенно другой эмоциональный опыт.

Как Илья Глинников пережил первую встречу с ребенком

О том, насколько важным для него стало отцовство, артист рассказывал и в другом интервью 5-tv.ru. Глинников вспомнил момент, когда впервые взял собственного ребенка на руки. По признанию актера, именно тогда многие его прежние опасения исчезли сами собой.

«Мне когда, знаете, мой ребенок пришел в этот мир, дали, и у меня первое, что прозвучало в голове, — а чего боялся?» — поделился артист.

Глинников отметил, что до появления малыша у него были определенные страхи, связанные с родительством. Однако реальная встреча с ребенком оказалась совершенно не такой, какой он мог ее представлять. Вместо тревоги пришло осознание, что переживания были напрасны.

Теперь этот опыт помогает актеру и в профессиональной деятельности. Во время съемок сериала «Роддом» ему приходится работать с настоящими младенцами, а не только изображать отца или врача перед камерой. По словам артиста, собственное родительство позволило ему иначе относиться к подобным сценам и лучше понимать всю ответственность.

Кроме того актер поделился, что перед съемками с младенцами приходится тщательно продумывать каждое движение. Необходимо правильно взять ребенка на руки, аккуратно положить его. Артист также отмечал, что работа с детьми вызывает у него особое эмоциональное включение. Когда на площадке появляется младенец, привычный съемочный процесс приобретает совершенно другое значение.

Когда стало известно об отцовстве Ильи Глинникова

Личная жизнь звезды сериала «Интерны» долгое время оставалась предметом обсуждений. Слухи о том, что актер впервые стал отцом, появились еще летом 2025 года. Одним из тех, кто рассказал об этом публично, стал бывший участник группы «Отпетые мошенники» Гарик Богомазов. Сам Глинников тогда предпочитал не комментировать появившуюся информацию.

В январе 2026 года артист фактически подтвердил радостную новость. В личном блоге он опубликовал фотографию, сделанную на пляже Ле-Морн на Маврикии. На снимке Глинников держал на руках младенца на фоне океана. Публикация появилась в день Крещения Господня и сопровождалась поздравлением с праздником.

Поклонники восприняли фотографию как подтверждение того, что актер действительно стал отцом, и поспешили поздравить его с новым этапом жизни. При этом никаких подробностей о семейном положении Глинников раскрывать не стал.

Личность матери ребенка артист по-прежнему предпочитает не афишировать. В августе 2025 года он публиковал фотографию с возлюбленной, однако не называл ее имени. Подробностями отношений и семейного уклада Глинников также делится крайне редко.

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