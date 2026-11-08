Умерла в 99 лет, но покоя не обрела: почему семье не дают похоронить бабушку

Родственники заранее подготовили место рядом с могилой ее супруга, но администрация кладбища отказала в разрешении на захоронение.
Фото: © РИА Новости/Максим Богодвид
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Родственники 99-летней женщины, скончавшейся 1 ноября, не могут организовать ее похороны из-за отказа администрации Марковского кладбища выдать необходимые документы. Семья уже потратила 140 тысяч рублей на ритуальные услуги, однако церемония прощания оказалась под угрозой срыва. Об этом стало известно 5-tv.ru.
Галина К. ушла из жизни в возрасте 99 лет. Близкие планировали похоронить ее рядом с супругом, для чего на кладбище заранее подготовили место.
Однако после получения документов о смерти родственники столкнулись с неожиданным препятствием. По словам зятя покойной, представители администрации заявили, что провести захоронение в воскресенье невозможно, поскольку кладбище в этот день не работает. При этом организовать погребение днем раньше семье также не разрешили.
К моменту возникновения проблемы родственники уже оплатили необходимые услуги на сумму 140 тысяч рублей. Они арендовали зал для прощания, заказали поминальный обед и пригласили близких, часть которых специально приехала из других регионов. Теперь семья опасается, что проводить женщину в последний путь не удастся даже на девятый день после ее смерти.
Как выяснилось, сложности с оформлением захоронений на Марковском кладбище, по словам представителей ритуальной сферы, возникают уже около полугода. Сотрудница ритуального бюро утверждает, что выдача разрешений может затягиваться для семей, которые обращаются в определенные похоронные службы. При этом официального подтверждения возможной избирательности в работе администрации пока нет. Представительница бюро намерена обратиться в прокуратуру, чтобы добиться проверки обстоятельств происходящего.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о похожем конфликте на кладбище в Ленинградской области. Родственники умершей женщины столкнулись с препятствиями при организации погребения после того, как выбрали одну из ритуальных компаний. По словам сестры покойной, представители другой организации мешали проведению похорон.
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