Самолет со 152 пассажирами вынужденно сел в Пулково

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Андрей Черненко
Андрей Черненко Эксклюзив 37 0

Воздушное судно направлялось в Екатеринбург из Калининграда, однако экипаж принял решение уйти на запасной аэродром.

Самолет со 152 пассажирами вынужденно сел в Пулково

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

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Пассажирский самолет экстренно сел в Пулково из-за возможной утечки масла

Пассажирский самолет Airbus A320 со 152 людьми на борту совершил вынужденную посадку в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге. Лайнер направлялся из Калининграда в Екатеринбург, однако из-за предполагаемых проблем с двигателем был вынужден уйти на запасной аэродром. Об этом стало известно 5-tv.ru.

По предварительной информации, причиной изменения маршрута могла стать утечка масла в одном из двигателей воздушного судна.

Экипаж принял решение не продолжать полет до Екатеринбурга и посадить самолет в Петербурге.

В авиакомпании подтвердили, что посадка Airbus A320 прошла в штатном режиме. Информации о пострадавших не поступало.

Точные причины предполагаемой технической неисправности пока устанавливаются. Также не уточняется, каким рейсом пассажиры смогут продолжить путешествие до пункта назначения.

Ранее 5-tv.ru сообщал о вынужденной посадке пассажирского самолета в Пулково из-за отказа двигателя. Тогда Boeing 737, следовавший из Санкт-Петербурга в Ижевск, вернулся в аэропорт вылета. На борту находились 88 пассажиров и четыре члена экипажа. Никто не пострадал.

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Самолет со 152 пассажирами вынужденно сел в Пулково

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