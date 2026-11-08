Собянин поздравил москвичей со Всемирным днем градостроительства

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Мария Медведева
Мария Медведева Журналист 12 0

Мэр написал в своем блоге искренние слова всем тем, кто посвятил себя Москве.

Собянин поздравил всех с Всемирным днем градостроительства

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

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К Всемирному дню градостроительства мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о новых стандартах развития столицы, которые должны сделать городскую среду комфортнее для жителей. Об этом он написал в своем личном блоге в МАКС

Одно из главных изменений касается жилой недвижимости. С 2024 года в Москве действуют требования к минимальной площади квартир: однокомнатные должны быть не меньше 28 квадратных метров, а двухкомнатные — не менее 44 квадратных метров. 

Изменения коснулись и благоустройства жилых кварталов. С 2026 года на каждого жителя нового жилого комплекса должно приходиться не менее пяти квадратных метров благоустроенной территории. Из них 3,5 квадратного метра отводится под зеленые насаждения, еще 1,5 квадратного метра — под пространства для отдыха и прогулок.

Отдельные нормативы установили для детских и спортивных площадок. В зависимости от расположения их минимальная площадь должна составлять от 150 до 380 квадратных метров. Требования также регулируют размещение оборудования, чтобы сделать занятия спортом безопаснее.

Изменился и подход к проектированию образовательных учреждений. Теперь полезные помещения — классы, лаборатории и игровые — должны занимать не менее 65% площади здания. Ранее этот показатель составлял около 50%.

Внимание уделяют и архитектурному облику столицы. С августа 2024 года застройщики обязаны согласовывать внешний вид будущего здания до направления проектной документации на экспертизу. А с апреля 2026 года для утверждения архитектурно-градостроительного решения необходимо предоставлять цифровую информационную модель объекта, позволяющую оценить его в трехмерном формате.

«Важно не только, сколько мы строим. Прежде всего важно, что в результате получают москвичи», — подчеркнул Собянин.

В ближайшие три года Москва направит 651 миллиард рублей на формирование комфортной городской среды. Средства предусмотрены на благоустройство улиц и общественных пространств, озеленение и модернизацию инженерной инфраструктуры. А в 2027–2029 годах в Москве планируют построить около 900 новых объектов

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