Дочь шоумена Ивана Урганта Валерия отметила день рождения — ей исполнилось шесть лет. Отец не забыл публично поздравить наследницу, показав ее фото подписчикам в своем Instagram-аккаунте. На снимке подросшая девочка запечатлена сидящей за накрытым столом и мило улыбающейся. В описании к фото Ургант лаконично признался дочке в любви.

Instagram @urgantcom

Внешнее сходство дочери Ивана с отцом поразило фолловеров. Многие называют ее клоном ведущего.

«Ваня с каре»;

«Если бы Ваня был маленькой девочкой»

«Сразу видно, чья дочка»;

«ДНК-тест не нужен, просто невероятное сходство»;

«Папин клон, будто Ваня в парике», — отметили в комментариях.

Известно, что Иван Ургант женат на предпринимательнице Наталье Кикнадзе, с которой шоумен учился в гимназии при Русском музее в Санкт-Петербурге. У нее есть дети от первого брака — Нико и Эрика. Кроме Валерии, у пары есть общая дочь Нина. Как писал 5-tv.ru, ранее Ургант рассказал трогательную историю знакомства со своей падчерицей.