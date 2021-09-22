Девятилетняя дочь Стаса Михайлова на дне рождения исполнила неприличный танец

Младшая дочь Стаса Михайлова Мария на праздновании собственного девятилетия шокировала родителей исполнением тверка — танца, который считается «сексуально провокационным» из-за ритмичных движений бедер и ягодиц.

Видео, где дочь многократного лауреата премии «Шансон года» принялась лихо «тверкать» в ответ на просьбу исполнить танец в честь дня рождения, опубликовала в Instagram ее мама Инна Михайлова. Родительницу, судя по интонациям в голосе за кадром, танец дочери одновременно рассмешил и привел в ужас.

«Маша! Маша, приличный танец!» — просит юную именинницу супруга певца.

Мария — младшая дочь Стаса Михайлова и его супруги Инны, родившаяся в 2012 году. Еще одна общая дочь пары — Иванна — родилась в 2009 году. Также в семье растут двое детей певца от прошлых браков — сын Никита (2001) и дочь Дарья (2005), и двое детей Инны от брака с футболистом Андреем Канчельскисом — сын Андрей (1993) и дочь Ева (1999).

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