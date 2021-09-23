Лежащая под очередной капельницей Макеева показала царскую палату с золотым потолком
Недавно оправившаяся от болезни звезда сериалов Анастасия Макеева вновь оказалась на больничной койке в медучреждении.
Фото, видео: www.globallookpress / Anatoly Lomokhov; Instagram @makeevan
Известная российская актриса Анастасия Макеева вновь оказалась под капельницей. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram, опубликовав видео. На вопрос поклонников о том, какие препараты ей вводят, знаменитость не ответила.
В то же время звезда сериалов показала, в каких условиях ей оказывают лечение. Она выложила запись, на которой запечатлена на больничной койке в палате с золотым расписанным под Ренессанс потолком.
«Лечись красиво», — оставила лаконичную запись под постом Макеева.
Ранее артистка вместе со своим новоиспеченным мужем Романом Мальковым хотела отправиться на Байкал, а затем и на Камчатку. Однако планам актрисы не суждено было сбыться.
В последние месяцы здоровье актрисы значительно ухудшилось. По словам Макеевой, всему виной бывшая жена ее нынешнего супруга Светлана Малькова. Она требует разобраться с алиментами на четверых детей, что провоцирует сильные панические и атаки и душевные переживания актрисы. Ухудшает ситуацию и то, что из-за полученного стресса у Анастасии обострился панкреатит.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что пасынок Макеевой не желает с ней больше общаться.
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