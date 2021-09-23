Лежащая под очередной капельницей Макеева показала царскую палату с золотым потолком

|
Артем Зайцев
1 125

Недавно оправившаяся от болезни звезда сериалов Анастасия Макеева вновь оказалась на больничной койке в медучреждении.

Фото, видео: www.globallookpress / Anatoly Lomokhov; Instagram @makeevan

Известная российская актриса Анастасия Макеева вновь оказалась под капельницей. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram, опубликовав видео. На вопрос поклонников о том, какие препараты ей вводят, знаменитость не ответила.

В то же время звезда сериалов показала, в каких условиях ей оказывают лечение. Она выложила запись, на которой запечатлена на больничной койке в палате с золотым расписанным под Ренессанс потолком.

«Лечись красиво», — оставила лаконичную запись под постом Макеева.

Ранее артистка вместе со своим новоиспеченным мужем Романом Мальковым хотела отправиться на Байкал, а затем и на Камчатку. Однако планам актрисы не суждено было сбыться.

В последние месяцы здоровье актрисы значительно ухудшилось. По словам Макеевой, всему виной бывшая жена ее нынешнего супруга Светлана Малькова. Она требует разобраться с алиментами на четверых детей, что провоцирует сильные панические и атаки и душевные переживания актрисы. Ухудшает ситуацию и то, что из-за полученного стресса у Анастасии обострился панкреатит.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что пасынок Макеевой не желает с ней больше общаться.

+7° Атмосферное давление 747 мм рт. ст.
Относительная влажность 81%
72.72
-0.16 85.20
-0.29
Поддайтесь энергиям! Совет дня на пятницу, 24 сентября, по системе Бацзы

Последние новости

10:52
Опубликован список пострадавших альпинистов на Эльбрусе
10:37
Певицу МакSим заподозрили в романе с женатым покровителем
10:23
В тюменской школе отреагировали на драку охранника с учениками
10:07
Чем российские профессионалы удивляют европейцев на EuroSkills Graz 2021
9:54
В МЧС назвали чудом обнаружение живыми и спасение альпинистов на Эльбрусе
9:42
США одобрили новые санкции против 35 граждан России

Сейчас читают

Поддайтесь энергиям! Совет дня на пятницу, 24 сентября, по системе Бацзы
Саша Савельева показала фото с сыном, родившимся раньше срока
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 сентября, для всех знаков зодиака
Эдвард Бил о семье, карьере и новой жизни после суда

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Песков рассказал о перспективах встречи Путина и Зеленского в этом году
В России заявили о снижении цен на продукты из «борщевого набора»
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака