Избавьтесь от лишнего! Совет дня на четверг, 23 сентября, по системе Бацзы

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь (Tanya Bendz), основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» в четверг, 23 сентября?

Четверг — замечательный, но не очень спокойный день. Неуемную энергию стоит потратить на генеральную уборку. Где убираться — решите сами. Главное, что в четверг вам легко удастся избавиться от того, что давно мешало жить.

Хорошо в четверг также покупать что-нибудь дорогое и нужное. Если вы давно мечтали о домике на побережье — самое время его присмотреть.

А если нет средств на домик — хотя бы помечтайте о нем. И — выкиньте старый хлам из нынешнего дома. Тогда в вашем пространстве появится место для нового.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология Бацзы и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на текущую неделю.