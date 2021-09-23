Избавьтесь от лишнего! Совет дня на четверг, 23 сентября, по системе Бацзы
Сегодня будет замечательный, но не слишком спокойный день. Лучше всего потратить неуемную энергию на два занятия.
Фото: 5-tv.ru
5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь (Tanya Bendz), основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» в четверг, 23 сентября?
Четверг — замечательный, но не очень спокойный день. Неуемную энергию стоит потратить на генеральную уборку. Где убираться — решите сами. Главное, что в четверг вам легко удастся избавиться от того, что давно мешало жить.
Хорошо в четверг также покупать что-нибудь дорогое и нужное. Если вы давно мечтали о домике на побережье — самое время его присмотреть.
А если нет средств на домик — хотя бы помечтайте о нем. И — выкиньте старый хлам из нынешнего дома. Тогда в вашем пространстве появится место для нового.
Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология Бацзы и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на текущую неделю.
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