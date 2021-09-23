ТОП-6 звезд, которые обожают «голые» платья

Знаменитости все чаще надевают откровенные наряды на красные дорожки. Первое «голое» платье демонстрировала Мэрилин Монро в 1962-м. На 45-летие президента США Джона Кеннеди дива надела полупрозрачный наряд, украшенный кристаллами и спела «С днем рождения, мистер Президент». На следующий день наряд Монро появился на первых полосах мировых таблоидов.

Пример культовой актрисы вдохновляет знаменитостей не первый год. В смелых и обсуждаемых нарядах появлялись Рианна, Кайли Дженнер и Белла Хадид. WMJ.ru вспомнили шесть звезд, которые обожают носить «голые» платья.

Белла Хадид

Белла Хадид. Фото: globallookpress.com © Christopher Smith, AUG-face to face,

Модель Белла Хадид, которую приглашают ходить по подиуму многие дизайнеры, часто позирует перед фотографами в «голых» платьях. В повседневной жизни модель выбирает полупрозрачные платья с леопардовым принтом или просвечивающие комбинезоны, а также боди и топы, которые открывают декольте. Открытый верх девушка сочетает с мешковатыми джинсами или брюками карго.

Для мероприятия Белла надевает платья, которые держатся на одной пуговице или паре завязок. Наряды Хадид часто называют самыми «обнаженными» среди других знаменитостей, а модные форумы хвалят девушку за способность элегантно показывать точеную фигуру.

Рианна

Певица Рианна. Фото: globallookpress.com © ba9, Sonia Moskowitz

В начале карьеры Рианна поддерживала образ стеснительной девушки, которая появлялась перед камерой в изысканных темных платьях в пол. После выхода альбома «Хорошая девочка становится плохой» певица экспериментирует с образами. В 2007-м Рианна позировала обнаженной для клипа Umbrella, ее тело покрыли только серебряной краской.

С тех пор певица выбирала на мероприятия поражающие воображение платья. В 2011-м Рианна появилась на бале института костюма Met Gala в кружевном наряде со вставкой телесного цвета на боку. В 2014-м Рири надела «голое» платье на церемонию вручения модной премии CFDA и со сцены заявила: «Мода никогда не должна расстраивать, она должна веселить». В итоге наряд назвали одним из культовых в истории «голых» платьев.

Кайли Дженнер

Кайли Дженнер. Фото: Instagram @kylijenner; globallookpress.com © face to face

Одна из самых богатых девушек мира Кайли Дженнер очень любит обтягивающие наряды. Она надевает то укороченные топы и джинсы на низкой посадке, то комбинезоны из тончайших полупрозрачных тканей. Так младшая из клана Кардашьян показывает тонкую талию и большие бедра.

Вряд ли Дженнер выбирает наряды сама. Многие уверены, что балансировать на грани вульгарности ей помогают стилисты. Кричащие наряды девушка уравновешивает распущенными волосами. А для выходов со своим парнем, рэпером Трэвисом Скоттом, девушка выбирает в меру открытые платья белого и синего цветов.

Карди Би

Артистка Карди Би. Фото: globallookpress.com © Daniel DeSlover; Instagram @iamcardib

Известная дерзким нравом рэпер Карди Би обладает нестандартной, но привлекательной фигурой. Артистка любит демонстрировать объемные бедра и открывать линию декольте, поэтому выбирает короткие открытые платья из латекса и тонкого трикотажа. Даже на последних месяцах беременности Карди появлялась в открытых нарядах и в сопровождении мужа, рэпера Оффсета.

Карди экспериментирует со стилем и в жизни, и в творчестве. Для съемки клипов она тоже выбирает откровенные наряды, например, топ Schiaparelli в виде женской груди. Именно такой Карди носила в клипе Rumours.

Меган Фокс

Меган Фокс. Фото: globallookpress.com © Hubert Boesl; Instagram @meganfox

В 2000-х звезда «Трансформеров» Меган Фокс часто надевала короткие футболки и джинсы на низкой посадке, но не переходила грань дозволенного. Когда актриса была замужем за Брайаном Остином Грином, она надевала изысканные вечерние платья.

В 2021-м артистку снова начали обсуждать благодаря новому стилисту. Мейв Рейли выбирала для артистки обтягивающие платья из полупрозрачных тканей телесного и черного цветов. Недавно Меган появилась на премии Billboard под руку с рэпером Machine Gun Kelly, и ее наряд назвали одним из лучших на мероприятии.

Ирина Шейк

Ирина Шейк. Фото: ТАСС / Matthias Oesterle, Nancy Kaszerman

Российская супермодель на странице в Instagram часто демонстрирует откровенные наряды. Ирина может надеть корсет с высокими сапогами или короткое платье-комбинацию. В гардеробе модели можно найти и «голые» платья. Шейк надевает их и на встречи с друзьями, и на светские мероприятия.

В 2021-м Ирина надела «голое» платье на бал института костюма Met Gala. Созданный Moschino наряд произвел фурор! Хоть и большая часть тела модели была открыта, платье получилось нежным благодаря множеству ярких цветов на шлейфе.