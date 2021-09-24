Саша Савельева показала фото с сыном, родившимся раньше срока

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Надежда Квашенко
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Певица и ее муж Кирилл Сафонов ждали появления малыша долгих восемь лет.

Саша Савельева показала фото с сыном, родившимся раньше срока

Фото: Instagram @sasha_savelieva

Певица Саша Савельева поделилась с поклонниками в Instagram трогательными архивными фотографиями с сыном Леоном, который появился на свет раньше срока.

На одном из кадров певица вместе с супругом актером Кириллом Сафоновым держат в ладонях крошечный подгузник, который делают специально для самых маленьких деток. На других снимках видны малюсенькие пальчики новорожденного, которые мама трепетно держит в своей руке.

«Видимо, нам с сыном очень хотелось увидеться как можно скорее, поэтому он появился раньше срока. И пусть не было свечей, ванны и прочих атрибутов „счастливых родов“, пусть все было быстро и напряженно, но это нисколько не затмило радость встречи», — написала Савельева под снимком.

Instagram @sasha_savelieva

Экс-солистка группы «Фабрика» и актер Кирилл Сафонов считаются одной из самых крепких пар в российском шоу-бизнесе. Они поженились в 2010 году, однако ребенок у звездных родителей появился лишь спустя долгих восемь лет.

Сама певица держала в секрете новость о долгожданной беременности до последнего. Ведь для их семьи рождение сына стало настоящим чудом.

Стоит отметить, что звездная пара до сих пор не показывает лицо маленького Леона публике и если публикует его фото, то только со спины.

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