Поклонников удивило фото сына Саши Савельевой и Кирилла Сафонова

|
Надежда Квашенко
1 051

Звездная пара тщательно скрывает лицо ребенка от публики, однако на одном из недавних фото фанатам удалось рассмотреть кое-что интересное.

Фото, видео: Instagram @sasha_savelieva

Трогательное семейное фото опубликовала певица Саша Савельева на своей странице в Instagram. На снимке супруг артистки Кирилл Сафонов и их общий сын Леон сидят рядом и любуются прекрасным пейзажем.

Нужно отметить, снимок сделан со спины, ведь звездная пара до сих пор не показывает лицо маленького Леона публике. Однако поклонники все же смогли разглядеть самое главное — малыш, оказывается, очень здорово подрос.

«Какой большой уже!»;

«Какое милое фото. А Леон такой большой кажется», — удивились фанаты и лаконично добавили, что на фото — настоящий «мужской разговор по душам».

Instagram @sasha_savelieva

Экс-солистка группы «Фабрика» и актер Кирилл Сафонов считаются одной из самых красивых и крепких пар в российском шоу-бизнесе. Они поженились в 2010 году, однако ребенок у звездных родителей появился лишь спустя долгих восемь лет. Сама певица держала в секрете новость о долгожданной беременности до последнего, ведь для их семьи рождение Леона стало настоящим чудом.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Николай Басков шокировал гостей на празднике Максима Галкина.

+14° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
73.99
0.25 87.06
0.48
Знаки зодиака в постели: какие женщины лучшие любовницы

Последние новости

14:46
Минобрнауки ужесточит правила проведения школьных олимпиад
14:38
Мощный взрыв прогремел в курортном городе в Великобритании
14:34
Прохор Шаляпин сыграл свадьбу с бизнес-леди из Канады за 15 миллионов рублей
14:28
Постройневшая Таюрская показала коллекцию купальников: «Закрываю сезон обнаженки»
14:26
Очевидцы сообщают о стрельбе у восточных ворот аэропорта в Кабуле
14:01
Бородина высказалась про любовниц Омарова: «Да пусть пользуются!»

Сейчас читают

«Спартак» сыграет в Лиге Европы с «Наполи», «Лестером» и «Легией»
Очевидцы сообщили о взрыве в английском курортном городе
Москвичку обстреляли в квартире из соседней многоэтажки в Москве
Абсурдное шоу: названы главные провалы на первом дне «Крымской платформы»
Жорин о перспективах иска «малыша» с обложки Nirvana: «Находится на волне моды»

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

МВД упразднит разрешение на временное проживание иностранцев
Кому выгоден режим свободной таможенной зоны на Курилах
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака