Поклонников удивило фото сына Саши Савельевой и Кирилла Сафонова
Звездная пара тщательно скрывает лицо ребенка от публики, однако на одном из недавних фото фанатам удалось рассмотреть кое-что интересное.
Фото, видео: Instagram @sasha_savelieva
Трогательное семейное фото опубликовала певица Саша Савельева на своей странице в Instagram. На снимке супруг артистки Кирилл Сафонов и их общий сын Леон сидят рядом и любуются прекрасным пейзажем.
Нужно отметить, снимок сделан со спины, ведь звездная пара до сих пор не показывает лицо маленького Леона публике. Однако поклонники все же смогли разглядеть самое главное — малыш, оказывается, очень здорово подрос.
«Какой большой уже!»;
«Какое милое фото. А Леон такой большой кажется», — удивились фанаты и лаконично добавили, что на фото — настоящий «мужской разговор по душам».
Экс-солистка группы «Фабрика» и актер Кирилл Сафонов считаются одной из самых красивых и крепких пар в российском шоу-бизнесе. Они поженились в 2010 году, однако ребенок у звездных родителей появился лишь спустя долгих восемь лет. Сама певица держала в секрете новость о долгожданной беременности до последнего, ведь для их семьи рождение Леона стало настоящим чудом.
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