Суд отправил Марию Максакову на психиатрическую экспертизу

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Егор Измалкин
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Оперная дива может лишиться последнего имущества в тяжбе с бывшим возлюбленным.

Суд отправил Марию Максакову на психиатрическую экспертизу

Фото: www.globallookpress / Komsomolskaya Pravda

Суд назначил оперной певице Марии Максаковой прохождение психиатрической экспертизы. Для этого ей придется обратиться в Алексеевскую больницу в Москве, пишет StarHit.ru.

Речь идет о тяжбе, в которой несовершеннолетние дети знаменитости - Илья и Людмила - пытаются получить право собственности на 260-метровую квартиру на Краснопресненской набережной столицы. Их действиями руководит отец — бизнесмен Владимир Тюрин. При этом у истцов есть дарственная, подписанная Максаковой. Сама она утверждает, что составляла ее под давлением.

«Премногоуважаемый суд усомнился, могла ли я в трезвом уме и твердой памяти настолько щедро вознаградить старания моей семьи по моему уничтожению. Столь щедрый жест с моей стороны даже святой инквизиции показался несколько эксцентричным», — сказала артистка.

Данная квартира — последнее имущество Максаковой. Сейчас она одна воспитывает пятилетнего сына Ивана. По словам звезды, в документах по судебному делу не учтены ни ее интересы, ни интересы малолетнего ребенка. Она боится, что останется без крыши над головой.

Также певица подала к Тюрину встречный иск, в котором требует лишить его родительских прав. Ближайшее слушание по данному вопросу суд назначил на 14 октября.

Как писал 5-tv.ru, ранее Мария Максакова обвинила Владимира Тюрина в убийстве своего супруга, депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.

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