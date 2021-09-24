Поддайтесь энергиям! Совет дня на пятницу, 24 сентября, по системе Бацзы

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Татьяна Бендзь
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Сегодня будет день спокойствий, умиротворения и цветов. Инструкций для действий сразу три!

Поддайтесь энергиям! Совет дня на пятницу, 24 сентября, по системе Бацзы

Фото: 5-tv.ru

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь (Tanya Bendz), основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» в пятницу, 24 сентября?

Пятница – день спокойствия, умиротворения и цветов. Если вам не дарят роскошные букеты – не беда. Полюбуйтесь ими в городе или купите дачный букетик у бабушки на остановке.

Энергия пятницы обострит желание общаться, проявит в людях открытость и дружелюбие. Поддайтесь этим энергиям – они сделают вашу жизнь теплее.

Не стоит в пятницу начинать долгосрочные проекты, которые в будущем могут разрастись до огромных проблем. Слушайте свою интуицию и не берите кредиты. Потом не расплатитесь.  

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология Бацзы и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на текущую неделю.

+7° Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
72.72
-0.16 85.20
-0.29
Поддайтесь энергиям! Совет дня на пятницу, 24 сентября, по системе Бацзы

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