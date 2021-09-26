С 1 октября в России вырастут зарплаты у некоторых бюджетников

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Артем Решетов
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Некоторые профессии, представители которых получают зарплату из бюджета страны, не были упомянуты в майских указах — теперь их зарплата тоже будет проиндексирована.

С 1 октября в России вырастут зарплаты у некоторых бюджетников

Фото: Depositphotos / 605807@gmail.com

Правительство РФ планирует проиндексировать зарплату бюджетников, работающих в сферах, не упомянутых в майских указах. Поэтому с 1 октября вырастет доход работников учреждений социальной сферы, гидрометеорологических служб, медико-социальной экспертизы, МЧС, сотрудников ветеринарных лабораторий и других организаций.

В среднем, индексация составит 4%, но стоит заметить, что ее размер может отличаться в разных регионах — местная власть определяет надбавку самостоятельно, пишет «Российская газета».

В то же время изменения не коснутся зарплат врачей и педагогов — они уже индексируются с начала 2021-го. Кроме того, повешение уровня дохода происходит ежегодно.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о поручении президента РФ Владимира Путина проиндексировать зарплаты силовиков выше уровня инфляции.

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