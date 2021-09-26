Садальский показал фото Максаковой в бикини в ее день рождения: «Сколько крови ты выпила»

Пока коллеги по цеху и поклонники осыпали народную артистку РСФСР Людмилу Максакову теплыми пожеланиями в ее 81-й день рождения, Станислав Садальский избрал весьма оригинальный способ для поздравления звезды. На своей странице в Instagram артист показал провокационное фото именинницы в бикини, а в сопровождении к посту оставил неоднозначную подпись.

«Поздравляю, с днем ​​рождения! Я не знаю, что тебе сказать… Столько крови ты выпила, но много хорошего было… Желаю только здоровья и новых ролей. Спасибо за тебя!» — написал по-французски Садальский и адресовал Максаковой.

Instagram @stassadal

Подписчики присоединились к поздравлениям артиста, а также оценили превосходную форму Людмилы Максаковой. По мнению большинства, фигуре знаменитости можно только завидовать!

«Людмила Максакова в прекрасной форме!»

«Красотка в любом возрасте!»

«В идеальной форме!»

«Пока не прочитала, думала Пугачева!»

«Очень оригинальное и неординарное поздравление! В принципе, как и сам Вы, Стас! Ивановне здоровья и многие лета! Будьте счастливы вместе!» — писали юзеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что Садальский высмеял кавалера Марии Максаковой, сравнив его с султаном.