Проклова раскрыла свой диагноз: «У меня есть профессиональное заболевание»

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Егор Измалкин
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Артистка рассказала, что строит дом, чтобы провести там последние годы жизни.

Проклова раскрыла свой диагноз: «У меня есть профессиональное заболевание»

Фото: www.globallookpress.com / Ekaterina Tsvetkova

Актриса Елена Проклова рассказала о болезни, с которой ей приходится жить. По словам артистки, она уже готовится переехать в Сочи, чтобы улучшить самочувствие.

«Сейчас в планах закончить стройку дома в Сочи. У меня есть профессиональное заболевание — астма. Именно поэтому финал своей жизни я собираюсь провести там», — цитирует ставшей гостьей шоу на НТВ звезду Teleprogramma.pro.

Проклова заявила, что сейчас у нее нет «подушки безопасности», а пенсия по старости составляет всего 18 тысяч рублей. Она могла бы сдать свой другой дом в Подмосковье в аренду, но там живет вся ее семья.

Как писал 5-tv.ru ранее, на данный момент заработки Елены Прокловой составляют около миллиона рублей в месяц. Чтобы вести привычный образ жизни, ей, как она сама призналась, приходится играть в кино и театре, выступать на телевидении. Она не представляет, как выживать, если не лишится дополнительного заработка.

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