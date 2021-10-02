Почему астма бьет в первую очередь по представителям творческой специальности

Эксперт в интервью 5-tv.ru объяснила, у представителей каких профессий чаще всего возникает заболевание.

Кашель, нехватка воздуха и возникающая в связи с этим паника и состояние беспомощности — с такими симптомами столкнулись многие переболевшие коронавирусом. Схожие симптомы, причем в течение всей жизни, присущи больным, у которых диагностировали астму. Удушающая болезнь часто поражает разные категории людей, в том числе представителей творческих профессий. Почему астма является профессиональным заболеванием артистов, и кто еще подвержен этой болезни, эксклюзивно для 5-tv.ru объяснила врач-отоларинголог Елена Андриевская.

Астма — это хроническое неинфекционное заболевание дыхательных путей, им, по оценкам ВОЗ, страдает каждый десятый человек на планете. Эту болезнь невозможно вылечить, но есть все шансы привести ее в состояние длительной ремиссии, ослаблению симптомов и редким приступам у астматиков. При этом важно не допускать факторов, которые бы провоцировали приступы удушья, одышку и кашель — признаки развития бронхоспазмов, угрожающего сужением просвета в бронхах.

Причины развития астмы

аллергический компонент

«Чаще всего это генетически детерминированное заболевание с аллергическим фоном, то есть передающееся по наследству у большей массы населения», — объяснила специалист.

прием различных нестероидных воспалительных препаратов

Существует даже понятие «аспириновой астмы», ею страдают до 30% больных. Дело в том, что организм некоторых людей очень чувствителен к группе препаратов аспирина, у них часто после прием таких средств возникают приступы бронхоспазма.

Профессиональный фактор

Работа на «вредных» предприятиях, таких как производство химической продукции, табачном производстве, в фармакологии и косметологии может быть миной замедленного действия: накапливается аллергический фон, который впоследствии проявляется в виде астмы.

Эмоциональные и климатические стрессы

«В группе риска — люди, которые подвержены эмоциональным стрессам, постоянным переохлаждениям, возможно, связанным с частыми командировками или сменой климатических условий. Из-за перепада температур и возникающего переохлаждения часто развиваются вирусные или бактериальные заболевания верхних дыхательных путей, что в последующем приводит к астме», — пояснила лор-врач.

Отдельная группа астматиков — люди творческой сферы. Из-за перенапряжения голосового аппарата у них еще раньше развиваются профессиональные заболевания. О наличии астмы заявила недавно актриса Елена Проклова, из-за этого заболевание она строит дом ближе к морю, чтобы провести там последние годы жизни.

Специально для 5-tv.ru медик прокомментировала, почему у работников творческих болезней развиваются болезни верхних дыхательных путей.

«Если мы будем рассматривать работников театра и кино в развитии такого заболевания как астма, то предрасполагающим фактором будет постоянная нагрузка на голосовой аппарат. Побочный эффект популярности — возникновение певческих узелков на голосовых связках, а также фонастения и ларингиты», — отметила Андриевская.

К слову, узелки на связках также часто встречаются у учителей, сотрудников колл-центров, и, как ни странно, матерей, которые при воспитании детей активно используют голосовые модуляции.

Триггером, спусковым механизмом для актеров театра и кино, а также певцов могут стать частые переохлаждения, возникающие из-за особенностей профессии. Частые гастроли со сменой климатических поясов — физиологический и эмоциональный стресс для организма. К тому же, по ходу спектакля или концерта артисту приходится переодеваться по несколько раз, и за время представления происходит перегрев в сценическом костюме и сразу после, допустим, в прохладной гримерке, переохлаждение, что, естественно, может спровоцировать развития астмы, заключила эксперт.

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