Переждите буйство энергий! Совет дня на вторник, 28 сентября, по системе Бацзы

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь (Tanya Bendz), основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» во вторник, 28 сентября?

Вторник — день разрушения, так его называют в бацзы. Символ дня сталкивается с символом месяца. В такие дни все может пойти кувырком, планы нарушиться, дела не сложиться.

Особенно день неблагоприятен для начала лечения, оно может быть как минимум неэффективным. Если у вас не экстренный случай — отложите поход к врачам на другой день.

Лучшая стратегия на вторник — переждать буйство энергий, перенести все по-настоящему важные дела на более благоприятный период и заняться незаметной рутиной.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология Бацзы и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на текущую неделю.