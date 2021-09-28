Журналистка продала картину с бегущим из Украины Зеленским за 4100 долларов
Стартовая цена карикатуры составила 2200 долларов.
Фото: ТАСС / Stefanie Loos
Заместитель главного редактора украинского издания «Страна» Светлана Крюкова продала свою картину «One way ticket» («Билет в один конец») с президентом Владимиром Зеленским и его коллегами, улетающими на американском самолете, за 4100 долларов. Она устроила аукцион на своей странице в Facebook.
На холсте глава Офиса президента Андрей Ермак нарисован в образе героя Леонардо ди Каприо из фильма «Титаник», который обнимает, словно возлюбленную, украинского лидера. На носу самолета запечатлен глава СБУ Иван Баканов, а сбоку приклеены к борту секретарь СНБО Алексей Данилов и заместитель главы Офиса президента, куратор «Большой стройки» Кирилл Тимошенко. На картине также есть депутат фракции «Слуга народа» Никита Потураев, а экс-президент Петр Порошенко и один из экс-премьер-министров Арсений Яценюк на картине отчаянно пытаются догнать авиасудно.
«Картина заряжена на комфортную эмиграцию», — подписала холст Крюкова.
При стартовой стоимости в 2200 долларов полотно ушло с молотка за 4100 долларов.
Как писал 5-tv.ru, Владимиру Зеленскому предрекли бегство в Россию из-за закона «Об олигархах».
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