Волочкова в «свадебном» костюме показала лоно любви: «Падший белый лебедь»

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Виктория Андреева
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45-летнюю балерину осудили за «валяние на полу» с томным видом. Поклонники всерьез переживают за ее ментальное здоровье.

Волочкова в «свадебном» костюме показала лоно любви: «Падший белый лебедь»

Фото: www.globallookpress.com / Павел Кашаев

Что бы ни делала Анастасия Волочкова — все порождает громкий скандал. Балерину уволили из Большого театра в далеком 2003 году, но до сих пор общественность следит за каждым ее шагом. Очередная фотосессия — очередная буря эмоций: артистку обвинили в «торговле телом».

В Instagram Волочкова выложила кадр, где позирует в белом атласном костюме, схожим со свадебным, лежа на полу. По традиции балерина показала свою красивую растяжку: нога к голове, взгляд опущен — скромная, скромная дива. Вот только фанатам так не кажется.

Пользователи сети похвалили Анастасию Волочкову за то, что на сей раз блистает на фото не голая. Однако тут же отругали за демонстрацию «лона любви», которое всем «итак уже надоело».

«Все как обычно. Лапы враскорячку. Кошка на выгуле», — цитируют пользователя Дни.ру.

 
 
 
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Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

«Настя, 45 лет! Сколько можно?!»

«Падший белый лебедь перед нами. Прискорбно»,

«Была такая умница, а сейчас — лишь бы ноги задирать!»

«Вас мужчины и так видят за версту. Не надо нам демонстрировать прелести!» — сокрушались фолловеры.

Анастасия Волочкова никому из «сопереживающих» отвечать не стала. Привыкшая к осуждению, она выработала простую тактику: если надоест — отключит комментарии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что профессиональный хореограф высмеяла танцы Анастасии Волочковой на сцене и ее выход в роли Кармен.

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