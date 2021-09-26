Хореограф оценил выход Волочковой в роли Кармен: «Мотает по сцене»

Анастасия Волочкова, хоть и любит трепетно свой образ Кармен со времен работы в Большом театре, уже не способна передать пластику страстной героини. Кроме того, артистка своей формой не соответствует канонам классического балета и утратила былую технику, считает хореограф и заслуженный работник культуры Республики Татарстан Алла Ахметшина.

Накануне в разделе сторис на своей странице в Instagram Волочкова опубликовала видео с фрагментами одного из выступлений. Ролик был снят из-за кулис, но на нем отчетливо видно, как звезда двигается на сцене с выведенным огромными буквами ее именем. Эксперт сочла, что сейчас знаменитости стоило бы сконцентрироваться на эстрадных номерах, так как в классическом балете она выглядит неуместно.

«Анастасия Волочкова, пытаясь быть на переднем плане, уже давно перестала восхищать своим мастерством. Ее атлетические формы не соответствуют канонам академического балета. Техника явно подрастеряна, ну, кроме шикарной растяжки. Прослеживается неуверенность и тяжеловатость исполнения даже не очень сложных элементов. На пальцы Анастасия также поднимается уже с трудом. Иногда можно заметить, как ее мотает по сцене», — прокомментировала видео Ахметшина.

По словам хореографа, героиня Кармен должна обладать особой пластикой и экспрессией, воплотить которые в танце Волочкова уже не способна. Поэтому номер «больше похож на самолюбование», чем на профессиональную работу балерины.

Как рассказывала прежде сама Анастасия Волочкова, она стала первой русской балериной, которая «имела право» танцевать «Кармен-сюиту» в Большом после Майи Плисецкой. Легенда балета, заявила эпатажная преемница, «передала» ей постановку и главную роль. Однако заочный спор с Плисецкой артистка проиграла. Многие пользователи сети считают, что ей нужно похудеть килограммов на 25 прежде чем исполнять па Кармен. Но уверенную в себе знаменитость общественным мнением не сломаешь — как может, упорно танцует! А благодарные зрители аплодируют.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, певец Николай Басков впервые рассказал, почему не захотел жениться на Волочковой после их непродолжительного романа.